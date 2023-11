Fußball | 3. Liga Obere Tabellenplätze im Visier - Erzgebirge Aue in Unterhaching gefordert Stand: 10.11.2023 16:00 Uhr

Eine bittere Niederlage bekommt man am besten mit einem Sieg aus dem Kopf - So dürfte die Devise des FC Erzgebirge Aue vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching - und nach der Pleite gegen Verl - lauten.

Die Ausgangslage

Die Enttäuschung über die Last-Minute-Niederlage am vergangenen Freitag (03.11.) gegen den SC Verl war groß beim FC Erzgebirge Aue. Vor allem die Art und Weise, mit zwei Gegentoren in den Schlussminuten, schmeckte den Verantwortlichen des Tabellensiebten nicht. Dennoch: Das bisherige Saisonfazit nach 14 Spieltagen sieht alles andere als trüb aus. Der Sportliche Leiter, Matthias Heidrich, beschrieb es auf der Spieltagspressekonferenz als "positiv", schränkte aber ein, dass es noch Luft nach oben gebe.

Konkret fehlen drei Punkte zum Relegationsplatz. Deshalb hat die jüngste Pleite keine Kurzschlussreaktionen oder Schuldzuweisungen ausgelöst. Cheftrainer Pavel Dotchev nahm seine Mannschaft sogar in Schutz: "Wir gehen mit so etwas schon sehr kritisch um, aber wir dürfen uns nicht zerfleischen. Im Gegenteil, das ist unser Material, das sind unsere Spieler und wir müssen sie unterstützen."

Die Mannschaft scheint fest entschlossen, am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching (6.) zu punkten. Auf dem Trainingsplatz habe Matthias Heidrich zuletzt "Aufbruchstimmung" gespürt. "Die Dinge, die auf dem Platz passiert sind, kannst du nur auf dem Platz korrigieren. Wir freuen uns darauf, am Samstag hoffentlich ein gutes Auswärtsspiel zu machen", so Heidrich. Gegen den Aufsteiger unter der Leitung von Cheftrainer Marc Unterberger wird das alles andere als leicht, denn Haching hat in dieser Saison erst drei Spiele verloren und steht in der Tabelle einen Platz vor den Veilchen. Besonders gefährlich: Das Sturmduo Patrick Hobsch / Mathias Fetsch hat zusammen bereits 13-mal eingenetzt.

Personaltechnisch kann Trainer Dotchev die Partie mit voller Kapelle angehen. Sogar Anthony Barylla ist nach seiner Oberschenkelverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Die vergangenen fünf Spiele

Duisburg - Unterhaching 1:0 Aue - Saarbrücken 2:0 Unterhaching - Sandhausen 0:0 V. Köln - Aue 2:2 Ingolstadt - Unterhaching 3:0 Aue - Ulm 1:2 Unterhaching - Mannheim 3:0 Freiburg II - Aue 0:1 Lübeck - Unterhaching 2:3 Aue - Verl 1:2

Der direkte Vergleich

Zwölfmal standen sich der FC Erzgebirge Aue und die SpVgg Unterhaching schon in einem Pflichtspiel gegenüber. Die Bilanz tendiert dabei leicht in Richtung der Veilchen, die zehn Mal nicht als Verlierer vom Rasen gingen und vier Duelle sogar gewinnen konnten. Das jüngste Aufeinandertreffen gab es in der Drittliga-Saison 2009/10. Aue setzte sich am 22. Spieltag vor 6.100 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 2:0 durch. Die Torschützen damals: Najeh Braham und Sebastian Glasner, die als Veilchen-Sturmduo auf dem Platz standen.

So könnten sie spielen

Unterhaching: Vollath - Schwabl, J. Welzmüller, Stiefler, Waidner - Skarlatidis, Maier, M. Welzmüller, Krattenmacher - Fetsch, Hobsch

Vollath - Schwabl, J. Welzmüller, Stiefler, Waidner - Skarlatidis, Maier, M. Welzmüller, Krattenmacher - Fetsch, Hobsch Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Vukancic, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric, Tashchy, Stefaniak - Bär

Livestream und Liveticker

ten