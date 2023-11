Fußball | Regionalliga Nach Meuselwitz-Pleite: Mattuschka übernimmt für Heine in Altglienicke Stand: 07.11.2023 12:32 Uhr

19 Punkte in zwölf Spielen waren nicht genug – die ambitionierte VSG Altglienicke hat sich von Trainer Karsten Heine getrennt. Zuletzt gab es eine Pleite gegen Meuselwitz. Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer Torsten Mattuschka.

Karsten Heine ist nicht länger bei der VSG Altglienicke im Amt. Das teilte der Berliner Verein am Dienstag (7. November) über seinen offiziellen Instagram-Kanal mit. Nach dem Abgang von Heiner Backhaus beim BFC Dynamo ist es die zweite Trainerentlassung in der aktuellen Saison der Regionalliga Nordost.

Cigerci, Gogia und Co. acht Punkte hinter Cottbus

"Nach ausführlicher Analyse des bisherigen Saisonverlaufs" seien die Verantwortlichen "zu dem Entschluss gekommen, im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen", hieß es in der Mitteilung. "Bis auf Weiteres" tragen Heines vorherige Assistenten Ex-Profi Torsten Mattuschka und Dan Twardzik die Verantwortung.



Am vergangenen Samstag hatte die VSG eine 2:3-Heimpleite gegen den ersatzgeschwächten ZFC Meuselwitz kassiert. Es war die bereits fünfte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Aktuell hat die namhaft bestückte Mannschaft um Topscorer Tolcay Cigerci, Akaki Gogia, Martin Kobylanski und Co. acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus. Am kommenden Freitag (10. November, 19 Uhr im SpiO-Liveticker) steht das Gastspiel bei Aufsteiger FC Eilenburg auf dem Programm.

VSG: Zweimal Vize und ein Berlinpokal unter Heine

Der mittlerweile 68-jährige Heine hatte Altglienicke im Sommer 2019 übernommen und führte die Blau-Weißen zu zwei Vizemeisterschaften sowie auf die Ränge vier und fünf. Darüber hinaus gelang 2020 der Sieg im Berliner Landespokal. Man danke Heine "ausdrücklich für die geleistete Arbeit", ergänzte die Vereinsführung.

red