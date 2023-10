Handball | Bundesliga Nach Leistungssteigerung: Thüringer HC siegt bei Sachsen Zwickau Stand: 21.10.2023 20:46 Uhr

Der Thüringer HC hat das Ostduell beim BSV Sachsen Zwickau für sich entschieden. Nach aufopferungsvollem Kampf auf beiden Seiten siegte der THC am Ende mit 28:23, wenngleich der BSV lange gut dagegenhielt.

Das Tempo im Derby lahmte zunächst ein wenig, nach acht Minuten waren in der Sporthalle Neuplanitz gerade einmal vier Treffer gefallen. Die Favoritinnen vom THC lagen zu diesem Zeitpunkt mit 3:1 vorn. Anschließend konnte sich Sachsen Zwickau aber sukzessive steigern und ging nach 21 gespielten Minuten dank des Tors von Ema Hrvatin zum 9:8 erstmals in Führung. Die Slowenin vom BSV netzte in Halbzeit eins sieben Mal ein und wuchs genau wie Torhüterin Caroline Martins, die drei von drei Siebenmetern abwehrte und 48 Prozent aller Würfe parierte, über sich hinaus. Zur Pause stand dank dieser beiden Spielerinnen, aber auch aufgrund einer konzentrierten Teamleistung ein etwas überraschendes 13:12 des BSV gegen den THC zu Buche.

THC-Spielerin Annika Lott enteilt Diana Dögg Magnusdottir vom BSV

Mit entsprechend viel Wut im Bauch kam der Thüringer HC nach dem Seitenwechsel aus der Kabine. Für den weiteren Verlauf des Spiels entscheidend waren die sieben Minuten nach Wiederbeginn, in denen die Gäste fünf Tore am Stück warfen und auf 17:14 stellten. So schnell gab sich Zwickau aber nicht geschlagen und kam durch Rita Latakos in Spielminute 45 nochmal auf 18:19 heran. In der Schlussphase der Partie zeigte der THC dann ein ums andere Mal seine ganze Klasse und war fast ununterbrochen mit vier Treffern vorn. Unter anderem durch die frischen Impulse von Nathalie Hendrikse, die in der zweiten Halbzeit vier Mal einnetzte, gewannen die Gäste am Ende verdientermaßen mit 28:23 - wenngleich sich der Gegner aus Zwickau wirklich teuer verkaufte.

Stimmen zum Spiel

