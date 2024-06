Fußball | Regionalliga Motango soll Rot-Weiß Erfurts Offensive beleben Stand: 30.06.2024 19:18 Uhr

Rot-Weiß Erfurt bastelt weiter fleißig am Kader für die nächste Saison. Mit Neuzugang Yesua Motango stößt eine weitere Offensivkraft mit Regionalliga-Erfahrung zum Team hinzu.

Wie der Verein am Sonntag (30. Juni 2024) mitteilte, erhält der 19- Jährige Motango einen Zweijahresvertrag bis Juni 2026. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Linksaußen zehn Spiele in der Regionalliga Bayern für Türkgücü München

RWE-Sportdirektot Gerber: "Großes Potenzial"

„Mit Yesua haben wir einen jungen Offensivspieler, der sich bei uns in Erfurt weiterentwickeln wird", sagt Sportdirektor Franzu Gerber über den Neuzugang. "Seine Stationen in der Jugend sprechen für ihn und wir freuen uns, ihn nun im rot-weißen Trikot zu sehen“.

Motango wurde in den Jugendabteilungen des FC Bayern München, des FC Stern München und des FC Augsburg ausgebildet. Für die Augsburger absolvierte der Offensivspieler 17 Spiele in der U17 in der höchsten Spielklasse, der Bundesliga Süd/Südwest.

SpiO/pm