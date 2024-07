"Internationales Nachholspiel" Mit 64 Jahren Verspätung: Aue empfängt Ex-Meister aus Nordirland Stand: 03.07.2024 18:26 Uhr

Verrückte Fußball-Geschichte: Aus politischen Gründen mitten im kalten Krieg konnte Erzgebirge Aue 1960 ein Europapokalspiel nicht spielen. Nun soll es zur Neuauflage der Partie gegen Glenavon FC aus Nordirland kommen.

Mit fast 64 Jahren Verspätung kommt es im Erzgebirge am Wochenende zu einem besonderen Fußballspiel. Der FC Erzgebirge lädt zu einem "internationalen Nachholspiel im Europapokal der Landesmeister". Am Samstag, 6. Juli, empfangen die "Veilchen" den Glenavon Football Club aus Nordirland.

1960: Britische Regierung verweigert das Visum

Eigentlich sollten Aue und der nordirische Klub aus der Grafschaft Armagh bereits 1960 aufeinandertreffen. Die "Veilchen", die damals noch SC Wismut Karl-Marx-Stadt hießen, feierten 1959 ihre dritte DDR-Meisterschaft. Der Klub darf damit im Europapokal der Landesmeister starten – und bekommt Glenavon zugelost. Die Nordiren haben damals ihre erfolgreichste Zeit, in den 1950er und 1960er-Jahren gewinnen sie insgesamt 14 Titel.

Zu dem Duell der Nordiren und der Wismut kommt es aber nie: Die britische Regierung verweigerte mitten im kalten Krieg den Fußballern aus der DDR das Visum. Auch die Vermittlung der Europäischen Fußballunion UEFA scheiterte. So wurde Glenavon disqualifiziert. Aue kam kampflos weiter und schaffte es bis ins Europapokal-Achtelfinale, wo der SC gegen Rapid Wien in drei Spielen ausschied.

Glenavon-Manager: "Wird tolle Herausforderung"

"Früher gehörten beide Teams wirklich zu den ganz Großen in ihren jeweiligen Ligen", blickt Glenavon-Manager Stephen McDonnell zurück. Beim Premiership-Zehnten der Vorsaison freut man sich auf das Duell im Erzgebirge: "Das wird eine tolle Herausforderung für uns, gegen ein Team dieser Klasse anzutreten", so McDonnell.

Heidrich: "Fans sehnen sich nach dem Spiel"

Auch Aues Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich freut sich: "Wir bekommen nun endlich die Chance, das Spiel nachzuholen, nach dem sich die Fans sehnen", so der 46-Jährige, der wie sein nordirischer Kollege McDonnell erst weit nach dem abgesagten Spiel geboren wurde. Zum Gegner Glenavon weiß Heidrich: "Es ist ein nordirischer Erstligist. Ich sage trotzdem, dass die emotionale Seite des Spiels im Vordergrund steht."

Flugstreik in Nordirland - Glenavon kann umbuchen

Und fast hätte auch die Neuauflage des einst von der Politik verhinderten Spiels abgesagt werden müssen. Während es 1960 Probleme bei der Einreise der Wismut-Elf gab, war diesmal die Ausreise von Glenavon schwierig. Wegen eines Streiks der Fluggesellschaft wurde der Flug der Nordiren am Montag gestrichen. Am Dienstag dann kam die Entwarnung: Die Gäste von der Insel konnten auf einen anderen Flug umbuchen – dem Anpfiff am Samstag sollte also nichts mehr im Weg stehen.

-----

dh