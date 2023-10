Fußball | Champions League ManCity für RB Leipzig wieder ein Regal zu hoch Stand: 04.10.2023 20:24 Uhr

Eine Leistungssteigerung nach der Pause reichte nicht: RB Leipzig hat gegen Manchester City seine erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison kassiert. Das Team von Marco Rose gab bei dem 1:3 (0:1) alles, konnte zwischenzeitlich sogar ausgleichen, aber der extrem druckvolle Titelverteidiger spielte diesmal Fußball aus dem obersten Regal.

Der im März bei Manchesters 7:0-Kantersieg "fünffache" Erling Haaland blieb diesmal ohne Treffer. Statt ihm trafen Phil Foden (25.) sowie am Ende die eingewechselten Julian Alvarez (84.) und Jeremy Doku (90.+2) für den amtierenden Champions-League-Sieger. Lois Openda (48.) hatte kurz nach dem Seitenwechsel für RB ausgeglichen.

Foden trifft die Latte

ManCity klar überlegen

Die erste Halbzeit war gar nichts, zumindest aus Sicht der Leipziger. Die kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, rannten meist dem Gegner hinterher, und wenn der Ball dann doch mal erobert wurde, war er gegen stark pressende Gäste fast umgehend wieder weg. Dass erste (ungefährliche) Abschluss der Leipziger erst in der 44. Minute war, sagt fast alles. Manchesters Führung war schnell nur eine Frage der Zeit und in der 25. Minute erledigt: Foden schloss eine schlichte Kombination mit dem 1:0 ab. City hätte sogar höher führen können oder müssen. Doch Bernardo Silva verpasste am rechten Pfosten den Ball (14.) und Haaland scheiterte zwei Mal knapp aus spitzem Winkel (31./43.).

Champions League RB Leipzig - Manchester City

RB wehrhafter, ManCity eiskalt

Nach dem Wechsel machte RB etwas mehr Betrieb. Das wurde schnell belohnt. Openda beendete einen sauberen und blitzschnellen Konter mit dem 1:1 (48.). Danach blieb RB in Konterlaune, den größeren Druck und die besseren Chancen machten bzw. hatten jedoch die Gäste: Foden setzte einen Feistoß an die Latte (63.), und Haaland blieb glücklos (57./83.). Und gerade als viele der 45.228 Zuschauer im Stadion dachten, RB könnte hier doch einen Punkt mitnehmen, da schlug Manchester eiskalt zu. Erst schoss Alvarez von der Strafaumgrenze aus dem Stand ins rechte Dreiangel (84.), dann beendete Doku einen 3-Stationen-Konter mit dem 3:1 (90.+2).