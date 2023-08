Fußball | Regionalliga Lok Leipzig beißt sich am Greifswalder FC die Zähne aus Stand: 26.08.2023 15:10 Uhr

Lok Leipzig hat mit 0:1 (0:1) gegen den Greifswalder FC verloren. Nach einer frühen Führung der Gäste wartete Lok zu lange mit einer Antwort - und muss sich dennoch ärgern, hier nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen zu haben.

Lok-Trainer Almedin Civa setzte auf eine ähnliche Startelf wie schon gegen Carl Zeiss Jena. Lediglich Tobias Dombrowa fiel aus der Startelf, zusammen mit dem gesperrten Riccardo Grym. Mert Hikmet Arslan und Ryan-Segon Adigo durften stattdessen von Beginn an ran. Im Tor bekam erneut Niclas Müller das Vertrauen und dürfte sich weiter als Nummer eins festgespielt haben.

Lok mit wenig Mitteln gegen Greifswald

Der GFC erwischte den deutlich besseren Start. Während Lok noch den ersten Abschluss suchte, probierten es die Gäste mehrfach aus verschiedenen Winkeln und kamen durch Soufian Benyamina auch direkt zum Torerfolg (9.). Der Greifswalder Stürmer wurde nach einer tollen Kombination im Umschaltspiel von links bedient und musste aus wenigen Metern nur noch einschieben.

Dennoch dauerte es, bis Lok dann einmal aufwachte. Vielmehr drückten die Gäste weiter und vergaben aussichtsreich mehrere Konter, die aber spätestens von Keeper Müller entschärft werden konnten. Beste Chance der Hausherren war ein indirekter Freistoß, nachdem Jakub Jakubov einen Rückpass an der Strafraumkante mit den Händen aufgenommen hatte (22.). Luca Sirchs Schuss aus 15 Metern ging jedoch in die Mauer und auch der Nachschuss traf nicht das Tor. Danach wurde Lok etwas wacher, schaffte es aber bis zum Pausenpfiff nicht, Jakubov in ernsthafte Bedrängnis zu bringen.

Greifswald lässt wieder nach - Lok erstarkt

Nach der Pause wurde die Partie erstmal ruhiger. Wie so oft überließ der Greifswalder FC trotz der kleinstmöglichen Führung nach und nach den Hausherren das Spiel und verlegte sich aufs Kontern. Da jedoch blieben die Gäste weiterhin stark und nutzten die Schwachstellen von Lok gezielt aus.

Leipzig wiederum kam mehr und mehr ins Spiel und fand Wege vors Tor - doch meist ohne guten Abschluss. Zu oft wurden aussichtsreiche Möglichkeiten vertändelt, wie durch den eingewechselten Dombrowa, der nach gutem Dribbling seinen Querpass im Strafraum in die Beine des Gegners spielte (66.). Auch Farid Abderrahmane (72.) konnte eine Chance nicht nutzen und setzte einen Fernschuss knapp neben den rechten Pfosten. In der Nachspielzeit verhinderte dann Müller das 0:2, der im Eins-gegen-eins stark gegen Benyamina klärte (90.+4).

Lok nächste Woche im TV - GFC vorerst Tabellenführer

In der Tabelle übernimmt Greifswald zunächst die Spitzenposition - zumindest bis Erfurt und Hertha II am Sonntag ihre Spiele bestreiten. Lok rutscht auf Rang sechs ab. Am 6. Spieltag geht es für Lok gegen den nächsten Top-Gegner. Am Sonntag, den 03. September, sind die Leipziger beim SV Babelsberg zu Gast. Ab 16.05 Uhr rollt der Ball - der MDR begleitet die Partie live im TV und Stream! Greifswald spielt einige Stunden früher gegen den BFC Dynamo (03.09.2023, 13 Uhr).

Die Stimmen zum Spiel

Interviews folgen.

