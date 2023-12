Fußball | Regionalliga Löder macht den Unterschied - Carl Zeiss Jena schlägt Meuselwitz Stand: 02.12.2023 16:06 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Ostthüringen-Duell gegen den ZFC Meuselwitz gewonnen. Im Schneetreiben im Paradies ist der Sieg verdient gewesen, auch wenn es die Zipsendorfer am Ende noch einmal spannend machten.

Mit 1:0 (0:0) haben sich die Saalestädter am Samstag (02. Dezember) gegen das Team von der Glaserkuppe durchgesetzt. Matchwinner für den FCC war einmal mehr Elias Löder, der bereits sein achtes Saisontor erzielt hat.

Klingbeil schippt Schnee mit den Fans

80 freiwillige Helfer versammelten sich am Samstagmorgen im Ernst-Abbe-Sportfeld und unterstützten Trainer Rene Klingbeil beim Räumen des Platzes. Und auch Schiri Eugen Ostrin gab sein okay, so dass wenigstens eine Partie am Wochenende in der Regionalliga angepfiffen werden konnte. Es wurde das erwartet zähe Spiel auf schwerem, holprigem Boden zwischen zwei Teams auf Augenhöhe. In der siebten Minute ging Maxi Krauß, der nach Rotsperre wieder dabei war, erstmals ins Dribbling, ließ Dominik Bock stehen. Doch die Hereingabe klärte Rene Eckardt. Amer Kadric hatte zwei Zeigerumdrehungen später die erste Chance für Meuselwitz. Doch sein Schuss wurde von Ken Gipson geblockt. Danach war das Spiel geprägt von Zweikämpfen, Fehlpässen und ausrutschenden Spielern. In der 32. Minute hatte Pasqual Verkamp die Führung auf dem Fuß, doch Lukas Sedlak war aus dem Tor geeilt und klärte außerhalb des Sechzehners in höchster Not.

Gipsons Vorarbeit findet Löder

Aus der Kabine kam der FCC wie die Feuerwehr. In der 51. Minute pflügte Ken Gipson die rechte Außenlinie entlang, legte in die Mitte, wo Elias Löder per Direktabnahme den Ball durch die Hosenträger von Sedlak zur Führung einschob. Nur kurz danach war Krauß auf der linken Seite nicht zu halten, doch diesmal konnte der ZFC-Keeper den Einschlag verhindern. Jena lag hochverdient in Front, ließ es aber gegen Ende zu ruhig angehen. Leon Schmökel hatte nach einem Freistoß die Riesenchance auf den Ausgleich (77.), bevor er auf der anderen Seite zum Held wurde: Nach einem weiteren Lauf von Gipson klärte der Meuselwitz-Verteidiger gegen zwei Gegenspieler auf der Linie (85.). Jena hatte die Vorentscheidung verpasst und musste schwitzen. In der Nachspielzeit hatte erst Bock nach Zuspiel von Luis Fischer eine gute Chance (90.+1), ehe Andy Trübenbach im Fünfmeterraum noch einmal an den Ball kam, allerdings wegrutschte (90.+3). So gewann der FCC das Ostthüringenduell und zog an den Zipsendorfern in der Tabelle vorbei.

