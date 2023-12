Handball | DHB-Pokal Leipzig und Eisenach vor schwierigen Aufgaben im Achtelfinale Stand: 11.12.2023 20:00 Uhr

Im Achtelfinale des DHB-Pokals treffen Leipzig und Eisenach auf starke Gegner. Der SC DHfK empfängt den Tabellenvierten MT Melsungen. Den ThSV erwartet eine schwere Auswärtspartie in Hamburg. Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale?

Leipzig fordert Top-Team Melsungen

Nach dem verlorenen Derby in Eisenach will der SC DHfK schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Die MT Melsungen schafft es in dieser Saison, konstant gute Leistungen abzurufen – und genau das ist die neue Stärke dieser Mannschaft. Nicht umsonst haben sie ein Unentschieden gegen Magdeburg geholt. Melsungen ist ein richtiges Brett“, sagte Kapitän Simon Ernst auf der Pressekonferenz zum anstehenden Achtelfinale. Außerdem wolle man die Enttäuschung aus dem Eisenach-Spiel wiedergutmachen und sei heiß darauf, die nächste Runde zu erreichen.

Leipzig-Coach Runar Sigtryggsson will auch nach der Schluss-Sirene gegen Melsungen Grund zum Jubel haben.

Auch DHfK-Trainer Rúnar Sigtryggsson zeigt großen Respekt vor Gegner Melsungen: "Wir treffen auf einen Gegner, der körperlich sehr robust auftritt, spielerisch gut drauf ist und in dieser Saison schon sehr viel Selbstvertrauen getankt hat." Weiterhin sprach er von einer Riesenaufgabe, die auf sein Team zukomme. Dennoch sei man bereit sich dieser Herausforderung gemeinsam mit den eigenen Fans zu stellen, um das Viertelfinale zu erreichen. Bereits zweimal trafen die Leipziger in ihrer Pokal-Historie auf Melsungen. Beide Klubs konnten je ein Match für sich entscheiden. Das letzte Ligaspiel zwischen den beiden Bundesligisten endete 28:27 für Melsungen. Für das Pokal-Achtelfinale wurden bereits mehr als 3.000 Tickets verkauft. Der Anwurf in der Quarterback Immobilien Arena erfolgt 20.00 Uhr.

Eisenach will trotz Auswärtsfluch ins Viertelfinale

Nachdem die Thüringer am Freitag einen knappen Sieg gegen den SC DHfK Leipzig feiern konnten, bietet sich dem ThSV am Dienstag (12.12.2023) bereits erneut die Chance zum Jubeln. Dazu müssten die Eisenacher ihre Achtelfinalpartie beim HSV Hamburg gewinnen. Das Erfolgsrezept bestehe laut ThSV-Trainer Misha Kaufmann darin, so weiter zu machen wie in den letzten drei Spielen - sprich mit viel Herz, Leidenschaft und dem richtigen Fokus. Um Hamburg bezwingen zu können, müssten die Eisenacher jedoch ihre Auswärtsschwäche ablegen. In acht Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Saison gelang den Thüringern bislang noch kein Punktgewinn. Im Pokal zog der ThSV allerdings durch einen 26:25-Auswärtssieg in Stuttgart in die nächste Runde ein. Hamburg zitterte sich bei Zweitligist ASV Hamm-Westfalen ins Achtelfinale. Das Ligaspiel der beiden Bundesligisten gewannen die Hansestädter nach spannendem Spielverlauf mit 32:28 in Eisenach.

ThSV-Trainer Misha Kaufmann zeigte sich nach dem Heimsieg gegen Leipzig gut gelaunt.

Damals noch nicht dabei: Mait Patrail. Der 35-jährige 2,01 Meter-Mann wurde vor zwei Wochen verpflichtet und soll mit seiner Routine und Erfahrung der jungen Eisenacher Mannschaft helfen. "Mait hat schon viel erlebt. Er soll seine Erfahrungen an unsere junge Mannschaft weitergeben, Ruhe in unser Spiel und die Kontrolle des Balles bringen", erläuterte ThSV-Trainer Misha Kaufmann in einer Mitteilung des Vereins. Ob Patrail mit seinem Team das Viertelfinal-Ticket buchen kann, zeigt sich Dienstag 19.00 Uhr in der Sporthalle Hamburg.

Auch der SC Magdeburg ist noch im Pokal vertreten. Die seit 22 Spielen ungeschlagenen Landeshauptstädter treffen am Mittwoch (13.12.2023) zuhause auf die HSG Wetzlar. Die Begegnung startet 19.00 Uhr.

cpr