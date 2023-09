Fußball | Thüringenpokal Klein gegen Groß: Bei Erfurt besteht Stolpergefahr Stand: 09.09.2023 09:06 Uhr

Im Thüringenpokal lautet die Frage eigentlich immer nur: Carl Zeiss Jena oder RW Erfurt? Beide wechseln sich mit den Siegen ab. Doch Achtung: Bei einem Verein besteht gegen Underdogs große Stolpergefahr.

Carl Zeiss Jena hat 14 Pokalsiege eingestrichen, Rot-Weiß Erfurt immerhin zehn: Beide Top-Teams aus Thüringen dominieren die Pokalgeschichte im Land. Und dennoch hoffen die "Kleinen" Jahr für Jahr auf eine Überraschung.

CZ Jena kann Pokal

Nach einem Freilos in der 1. Runde besiegte Carl Zeiss am Freitag Thüringenligist BW Neustadt/Orla deutlich mit 4:0. Das letzte Mal, dass Jena bei einem Underdog stolperte, ist lange her: Am 3. September 2016 flog Carl Zeiss nach einem 0:1 bei Eintracht Sondershausen aus dem Wettbewerb, ansonsten waren die meisten Auftritte gegen die vermeintlich Kleinen souverän.

Jena ist ein echter Landespokal-Fuchs. Die Bilanz liest sich famos: 19 Endspiele, 14 Pokalsiege. Seit 2020 ist Jena im Thüringenpokal ungeschlagen und durfte sich zuletzt vier Mal in Folge auf der großen DFB-Pokalbühne zeigen. Die Erfolgsstory soll in dieser Saison fortgeschrieben werden.

Burim Halili zeigt an, was er will: Den fünften Pokalsieg.

RW Erfurt: Bloß kein zweites Gera

Der größte Widersacher kommt aus Erfurt. Rot-Weiß ist - anders als Jena - stark in die Regionalliga-Saison gestartet und nach sechs Spieltagen Tabellenführer. Nur im Pokal, da haperte es. In der ersten Runde entging die Elf von Fabian Gerber bei Thüringenligist FC Schweina-Gumpelstadt nur knapp einer Blamage. Erst ein Doppelpack von Kay Seidemann erlöste den Favoriten kurz vor Schluss. Letzte Saison war Erfurt nach dem peinlichen 0:1 in Gera rausgeflogen, auch damals hatte die Mannschaft einen Traumstart in die Regionalliga hingelegt.

Die Gerber-Elf dürfte vor dem Gastspiel am Samstag (14 Uhr im Tor-Ticker) bei Thüringenligist SpVgg Geratal gewarnt sein. Der Gastgeber ist in der Thüringenliga denkbar schlechte gestartet und steht mit nur einem Sieg aus vier Spielen im Tabellenkeller. Dass diese Leistungen am Samstag keine Rolle spielen werden, sollte allen klar sein.

ZFC Meuselwitz - der lauernde Dritte

Neben Jena und Erfurt ist auch dem ZFC Meuselwitz einiges zu zutrauen. Mit Landesklasse-Team FSV Sömmerda hat der ZFC (Samstag, 14 Uhr im Tor-Ticker) das vermeintlich leichteste Los gezogen. Vor zwei Jahren stand Meuselwitz letztmals im Finale, verlor denkbar knapp mit 0:1 gegen Jena. Zwei Mal gewann Meuselwitz das Endspiel - die Erfolge (2010/2011) liegen aber lange zurück. Es wäre mal wieder an der Zeit für den großen Wurf des dritten Thüringer Regionalligisten.

FSA-Pokal: Wer soll Halle stoppen?

Nicht nur in Thüringen ist Pokalzeit auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen wird gespielt. Im FSA-Pokal ist der Hallesche FC der Top-Favorit. Der Drittligist hält neben Zweitligist 1. FC Magdeburg (spielt nicht im Landespokal) die Fahnen hoch. Nach dem Abstieg von Germania Halberstadt ist kein Team aus Sachsen-Anhalt mehr in der Regionalliga vertreten. Ein Pokalsieg des HFC ist also ein Muss und wahrscheinlich auch im Etat eingeplant. Dafür muss am Sonntag (14 Uhr im Livestream und Ticker bei sport-im-osten.de und in der Spio-App) die Hürde Sangerhausen genommen werden.

Sachsen: Gerangel um die Trophäe und den DFB-Pokal

In Sachsen gleicht der Pokalsieg für Amateurmannschaften einem Sechser im Lotto. Das Pokalfeld ist mit dermaßen lukrativ besetzt, dass die Drittligisten Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden erst in der 3. Runde einsteigen. In der zweiten Runde gegen die fünf sächsischen Regionalliga-Teams ihre Pokalpremiere in dieser Saison. Vor allem Lok Leipzig (Sonntag, 16 Uhr im Stream und Ticker) ist vor dem Gastspiel bei Budissa Bautzen gewarnt.

Überblick: Alle Spiele der Dritt- und Viertligisten

Übersicht über die Partien der mitteldeutschen Dritt- und Viertligisten Datum Ansetzung Tor-Ticker/ Stream Fr., 8. September, 17.30 Uhr BW Neustadt/Orla - FC Carl Zeiss Jena 0:4 Fr., 8. September, 19 Uhr Chemie Leipzig - FSV Krostitz 2:0 Sa., 9. September, 14 Uhr SpVgg Geratal - RW Erfurt Ticker Sa., 9. September, 14 Uhr FSV Sömmerda - ZFC Meuselwitz Ticker Sa., 9. September, 14 Uhr Roßwein - FSV Zwickau Ticker Sa., 9. September, 14 Uhr BSV 68 Sebnitz - FC Eilenburg Ticker So., 10. September, 14 Uhr VfB Sangerhausen - Hallescher FC Ticker / Stream So., 10. September, 16 Uhr SV Merkur Oelsnitz - Chemnitzer FC Ticker So., 10. September, 16 Uhr FSV Budissa Bautzen - 1. FC Lok Leipzig Ticker / Stream

