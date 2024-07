Fußball | Regionalliga Kein Sieger in Leutzsch: Chemie Leipzig und Babelsberg teilen sich die Punkte Stand: 27.07.2024 15:09 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig ist zum Saisonstart gegen den SV Babelsberg voll auf Offensive eingestellt gewesen, am Ende mussten sich die Leutzscher mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Gäste waren ein unangenehmer Gegner, Mäder verpasste für die Gastgeber den Siegtreffer.

Paul Horschig (39, Chemie), Charmaine HŠusl (31, Babelsberg), Gordon BŸch / Buech (27, Babelsberg), Philipp Zeiger (21, Babelsberg), Marcel Kohn (34, Chemie) und Julian Weigel (32, Chemie)

Chemie überlegen, Babelsberg macht das Tor

Chemie Leipzig war sofort hellwach und drängte die Babelsberger in die Defensive. Bereits in der zweiten Minute lag der Ball in den Maschen des SVB-Tores, doch das Tor von Kirstein zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Wenig später hatte Ratifo die Chance aufs 1:0, sein Schuss wurde von Babelsbergs Keeper Bangsow vereitelt. Und Bangsow stand auch weiterhin im Mittelpunkt und vereitelte in der 25. Minute mit einem Blitzreflex gegen Weigel, der den Ball schon fast über die Linie gerätscht hatte, den möglichen Gäste-Rückstand.

Nach einer halben Stunde Dauerdruck von Chemie wurden dann die Babelsberger munterer. Zunächst verhinderte Horschig in höchster Not den erfolgreichen Abschluss von Bachmann, vier Minuten vor dem Pausentee kamen die Brandenburger dann doch zur Führung. Chemie bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, am Ende zirkelte Wegener die Kugel in die Maschen. Und es hätte fast noch deftiger für die Leutzscher kommen können, denn Bellot verhinderte nur eine Minute später mit tollem Stellungspiel einen Treffer von Pollasch.

Leutzscher wie aufgedreht nach der Pause

Die Leutzscher kamen wie aufgedreht aus der Kabine. In der 48. Minute wurde ihr Einsatz mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Neuzugang Ratifo gewann das Kopfballduell, stand plötzlich blank und besorgte das 1:1. Riesenfreude bei dem mosambikanischen Nationalspieler, der den Treffer mit einem Flickflack feierte. Die Gäste waren sichtlich geschockt, denn nun übernahm Chemie das Zepter. Das 2:1 schien zum Greifen nahe, aber wieder rappelten sich die Brandenburger auf.

Mit letztem Einsatz rettete Rüth auf der Linie bei einem Kopfball von Werthmüller (72.). Bitter dann für die Gäste, ihr bärenstarker Keeper Bangsow musste in der 75. Minute verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Jung, der in der 81. Minute fast den Ball aus dem Netz holen musste. Aber nur fast. Nach einer butterweichen Flanke von Ratifo köpfte Mäder völlig freistehend an die Latte. Unglaublich, das Tor war leer. So blieb es letztendlich beim leistungsgerechten 1:1.

jmd