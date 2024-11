Fußball | Landespokal Sachsen-Anhalt Kein klassisches Heimspiel für Dölau – Duell gegen Halle wird verschoben Stand: 11.11.2024 13:42 Uhr

Keine Festspiele in Dölau. Die Partie zwischen den West-Hallensern und dem Halleschen FC wird sowohl geografisch als auch terminlich verschoben. Dieses Muster folgt einem Trend in den Landespokalen.

Ursprünglich hätten sich Verbandsligist SV Blau-Weiß Dölau und der Hallesche FC am kommenden Samstag (16. November) im Waldstadion Dölau vor etwa 1.000 Fußballbegeisterten getroffen, um den Halbfinalisten des Landespokals Sachsen-Anhalt auszuspielen.

Spiel im Januar und im Stadion des Gegners

Doch nun wird die Partie ins Leuna-Chemie-Stadion des Regionalligisten verlegt, außerdem auf den 25. Januar 2025 verschoben. Die Gründe dafür seien infrastrukturelle Herausforderungen, die solch ein Spiel mit sich bringen würden, sagte Robert Kegler, Pressesprecher des Fußballverbands Sachsen-Anhalt, SPORT IM OSTEN.

Damit gibt ein weiterer unterklassiger Verein sein Heimrecht im Landespokal ab – ein Trend, der den HFC in diesem Jahr bereits zweimal ereilte und der auch schon in anderen Landespokalen zu beobachten war. Die Begegnungen zwischen VfB Empor Glauchau und dem FSV Zwickau sowie FSV Budissa Bautzen gegen 1. FC Lok Leipzig finden hingegen planmäßig am Samstag statt. Beide Spiele sehen Sie live im TV ab 13:00 Uhr. Am Sonntag bestreitet Tapfer Leipzig sein Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue, die Partie zeigt SpiO um 13:00 Uhr im Livestream.

Spio