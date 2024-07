Fußball | Amateurfußball Jenas Löder mit dabei - "Torjägerkanone für alle" dreimal nach Mitteldeutschland Stand: 01.07.2024 15:18 Uhr

Elias Löder war der beste Torschütze der abgelaufenen Saison - zumindest in den Männer-Regionalligen. Dafür wurde er vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgezeichnet. So wie auch zwei weitere Akteure aus Mitteldeutschland.

Wie in den Vorjahren hat der Deutsche Fußball-Bund auch nach der abgeschlossenen Saison wieder seine besten Torjäger*innen geehrt. Dabei werden bei den Männern bis zur 11. Liga und bei den Frauen bis zur 7. Liga Trophäen vergeben. Unter den am Montag (1. Juli 2024) veröffentlichten Namen befinden sich auch zwei Spieler und eine Spielerin aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie werden wie die anderen Gewinner*innen am 14. Oktober im Rahmen des Länderspiels der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in München mit den weißen Trophäen geehrt.

Löder in der 4. Liga am besten

Von Regionalligist Carl Zeiss Jena hat sich Elias Löder mit 25 Treffern die "Torjägerkanone für alle" gesichert - er war 2023/24 bundesweit der erfolgreichste Torschütze bei den Männern in der vierten Liga. Nicht nur in der Liga war Löder erfolgreich, auch im Thüringenpokal zeigte er sich treffsicher und schoss seinen Verein mit einem Hattrick zum Titelgewinn gegen den ZFC Meuselwitz.

Bester Torschütze kommt auf 119 Treffer

Geschmeidige sechs Ligen unterhalb von Löder zeigte sich bundesweit Felix Schulz von Rotation Dresden am treffsichersten. Ihm gelangen in der abgelaufenen Spielzeit 102 Buden. Damit war er aber nicht der erfolgreichste Torschütze. Janik Brosch von Elfligist Eintracht Lemgo kam sogar auf 119 Tore.

Bei den Frauen war ligenübergreifend Dana Fürderer von Glück-Auf Sterkrade am treffsichersten. Sie durfte 85 Mal über einen eigenen Erfolg in der 7. Liga jubeln. Lisa Reim vom sachsen-anhaltischen Sechstligisten Droyßiger SG kam auf 64 Tore.

Die Sieger*innen im Überblick

Männer



4. Liga: Elias Löder / Carl Zeiss Jena / 25 Tore

5. Liga: Maik Lukowicz / Werder Bremen II / 50 Tore

6. Liga: Ole Böttcher / TV Eiche Horn / 44 Tore

7. Liga: Oliver Kovacic / Kickers Offenbach II / 58 Tore

8. Liga: Jan Herfordt / CF Viktoria Bremen / 52 Tore

9. Liga: Emre Kilic / Rot-Weiß Essen II / 82 Tore

10. Liga: Felix Schulz / Rotation Dresden / 102 Tore

11. Liga: Janik Brosch / Eintracht Lemgo / 119 Tore

Frauen



3. Liga: Sarah Abu Sabbah / Union Berlin / 42 Tore

4. Liga: Marta Stodulska / FC Internationale Berlin / 68 Tore

5. Liga: Katharina Schmidt / SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen / 55 Tore

6. Liga: Lisa Reim / Droyßiger SG e.V. / 64 Tore

7. Liga: Dana Fürderer / Glück-Auf Sterkrade / 85 Tore

SpiO/pm