Handball | Bundesliga Heute abend: SC Magdeburg will bei Rhein-Neckar Löwen auch die offizielle Krönung Stand: 30.05.2024 10:07 Uhr

Nur ein Punkt fehlt dem SC Magdeburg, damit die deutsche Handball-Meisterschaft auch theoretisch abgesichert ist. Diesen können die Elbestädter heute abend in Mannheim holen.

Zweifel gibt es nicht mehr – und auch rechnerisch ist es nur noch unter allergrößten Alpträumern möglich, dass die Handballer des SC Magdeburg ihre dritte deutsche Meisterschaft doch noch verpassen. Am heutigen Donnerstag (20:30 Uhr im Audio-Livestream und Live-Ticker und in der SpiO-App) wollen Trainer Bennet Wiegert und seine Spieler bei den Rhein-Neckar-Löwen die letzte Hürde nehmen. Zum Titelgewinn genügt dem Spitzenreiter im Spiel bei den elftplatzierten Löwen in Mannheim schon ein Punkt.

Gustav Davidsson und Oscar Bergendahl

Vier Punkte und 84 Tore Vorsprung

Den vorentscheidenden Schritt zum Meistertitel hatten die Elbestädter mit dem 30:28-Sieg am vergangenen Sonntag (26. Mai 2024) gegen den SC DHfK Leipzig gemacht. Bei noch zwei ausstehenden Spielen haben die Magdeburger vier Punkte Vorsprung auf die Füchse Berlin, die sich ebenfalls schon einen Champions-League-Platz für die kommende Saison gesichert haben. Selbst wenn die Wiegert-Schützlinge bei den Löwen und zum Saisonabschluss am 2. Juni daheim gegen die HSG Wetzlar verlieren sollten, müssten die Hauptstädter in der Tordifferenz 84 Treffer aufholen, um das wohl größte Wunder in der Geschichte des Handballs zu schaffen.

Maskottchen Till Eulenspiegel (SC Magdeburg) mit einer Deutschen Meisterschale aus Pappe

Mertens: "Sind jetzt Meister"

Und so bejubelte Magdeburgs Lukas Mertens nach dem Sieg gegen Leipzig bereits die Meisterschaft: "Wir haben das Scheißding gewonnen. Und jetzt sind wir deutscher Meister".

Auch Champions-League-Krone winkt

Mit dem Sieg gegen Leipzig sicherte sich der SCM den dritten von vier möglichen Titeln dieser Saison: Die Klub-Weltmeisterschaft, der DHB-Pokal und die deutsche Meisterschaft hat der SCM bereits, zur perfekten Saison fehlt nur noch der Champions-League-Titel. Das Final-Four-Turnier in der Königsklasse steht am 8./9. Juni an. Im Halbfinale ist der SCM Favorit gegen Aalborg. Beim Finaleinzug warten Barcelona oder Kiel.

dh/dpa