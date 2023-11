Fußball | 3. Liga Hallescher FC will gegen Saarbrücken zurück in die Erfolgsspur finden Stand: 25.11.2023 10:15 Uhr

Am Samstag tritt der Hallesche FC gegen den 1. FC Saarbrücken an. Die Saarländer, die Dynamo Dresden geschlagen haben, reisen mit breiter Brust an die Saale. Halle will unterdessen den Rückschlag in Verl hinter sich lassen. Das Duell der Tabellennachbarn im Leuna-Chemie-Stadion beginnt 14 Uhr (live im MDR-Fernsehen und im Ticker).

Nur zwei Spiele konnte der Hallesche FC in der 3. Liga zuletzt in Folge gewinnen. Eine knappe Niederlage in Verl sorgte für einen erneuten Rückschlag für die Mannschaft von Sreto Ristic. Am Samstag will der HFC gegen den 1. FC Saarbrücken mithilfe einer stabilen Defensive den nächsten Heimsieg eintüten.

Ristic: bei Gegentoren "nicht verrückt machen"

Nach 14 Spieltagen hat der Hallesche FC bereits 31 Gegentore kassiert – so viel wie kein anderes Team in der 3. Liga. Das besorgt Halles Trainer Ristic jedoch nicht. "Es schmeckt uns natürlich überhaupt nicht Tore zu schlucken, vor allem, wenn man sieht, wie sie manchmal zustande kommen." Es gehe aber in erster Linie darum Spiele zu gewinnen, auch mit höheren, knappen Ergebnissen wie gegen Viktoria Köln (2:1) und den SSV Ulm (3:2). "Wir dürfen uns nicht verrückt machen", so Ristic. Er vertraue zudem darauf, demnächst auch ein Spiel ohne einen Gegentreffer zu gewinnen.

Baumann wieder fit

Gegen Saarbrücken kehrt Halles Toptorjäger Domenic Baumann zurück. Seine verletzungsbedingten Pause im Pokal gegen den FC Sandersdorf ist vorüber. "Seine größte Stärke ist, dass er sich selbst einschätzen kann. Er weiß, was er kann", so Trainer Ristic über den Stürmer. Der Ex-Zwickauer traf in dieser Saison bereits elf Mal. Auch Erich Berko wird am Samstag wieder mit von der Partie sein. Aljaz Casar dagegen wird dem HFC wegen einer Gelbsperre fehlen. Den Einsatz von Tunay Deniz wollte Ristic ebenfalls noch nicht bestätigen. Der Mittelfeldmann zog sich im Pokal eine kleinere Verletzung zu.

Bayern bezwungen und Dynamo geschlagen

Mit dem 1. FC Saarbrücken reist eine Mannschaft mit viel Erfahrung und Qualität nach Halle. Es werde "keine einfache Aufgabe" für seine Mannschaft, so Ristic. "Sie haben den Tabellenführer geschlagen. Das macht man nicht einfach so." Obendrein gelang den Saarländern zuletzt die Pokalsensation. In der zweiten Runde des DFB-Pokals sorgte die Mannschaft von Rüdiger Ziehl für ein frühes Ausscheiden des Rekordmeisters FC Bayern München (2:1).

Statistik spricht für die Molschder

In der Vergangenheit taten sich die Hallenser gegen den 1. FC Saarbrücken stets schwer. Aus zehn Duellen konnte der HFC lediglich einen Sieg holen. Die Saarländer gewannen sieben Partien, darunter auch beide der vergangenen Saison. Zweimal trennten sich die Mannschaften unentschieden.

In der vergangenen Spielzeit kassierte Halle gegen den 1. FC Saarbrücken zwei Niederlagen.

Ziehls Ziel: Zweiter Auswärtssieg

Der 1. FC Saarbrücken blieb in dieser Saison bislang unter den Erwartungen. Ziehls Team möchte in Halle an die Leistungen des Dresden-Spiels anknüpfen. "Wir haben das Ziel, den zweiten Auswärtssieg einzufahren und wissen, dass wir dafür eine absolute Topleistung benötigen werden", so Ziehl. Es brauche außerdem eine solide Abwehr, da Halle "mit Dominic Baumann einen absoluten Top-Torjäger in ihren Reihen" habe. Wenn das gelinge wie gegen Dynamo Dresden, dann könne Saarbrücken jeden Gegner schlagen.

_____

twe