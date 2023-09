Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Folgt nach dem Auswärts-Flop nun wieder das Heim-Top? Stand: 22.09.2023 00:52 Uhr

Auswärts pfui, zu Hause hui: So in etwa lässt sich die bisherige Saison des Halleschen FC in der 3. Liga zusammenfassen. Alle Punkte wurden im eigenen Stadion geholt. Als nächstes sind die "Löwen" aus München zu Gast.

Drei Spiele hat der Hallesche FC in der noch jungen Spielzeit verloren, allesamt auf fremden Platz, zu Hause dagegen sind die Rot-Weißen noch ungeschlagen. Da kann man aus Hallenser Sicht ja froh sein, dass nach der 1:3-Auswärtspleite zuletzt bei Erzgebirge Aue nun wieder im heimischen Leuna-Chemie-Stadion gekickt wird. Gegner am Samstag (23.09.2023) ist um 16:30 Uhr der TSV 1860 München. Die Partie gibt es in voller Länge im Audiostream und im Ticker bei Sport im Osten.

HFC-Coach Ristic: "Art und Weise stimmt zuversichtlich"

Angesichts der Ergebnisse war es nicht verwunderlich, dass die erste Frage auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag lautete, ob Trainer Sreto Ristic und Torjäger Dominic Baumann froh wären, dass als nächstes nun wieder ein Heimspiel ansteht. Nach einem kurzen Zögern und Schnaufen erklärte Ristic: "Klar ist es frustrierend, was wir zuletzt an Ergebnissen auswärts geliefert haben." Aber der HFC-Coach sah auch Positives, nämlich "die Art und Weise, wie wir gespielt haben."

Trotzdem habe man sich zuletzt immer wieder kritisch hinterfragt. Auch wenn es nicht sehr viel zu verbessern gebe, machen die kleinen Unterschiede aktuell viel aus. Das schlägt sich auch auf das Punktekonto nieder. Mit sieben Zählern aus sechs Spielen ist der HFC 14. und liegt damit zwei Ränge vor dem kommenden Gegner.

Auch wenn die "Serien" nicht im Hinterkopf sind, freut sich Torjäger Dominic Baumann auf das Heimspiel, dass der HFC "mit den Fans im Rücken erfolgreich gestalten will". Dass dabei ein "angeschlagener Gegner" kommt, könnte zumindest dabei helfen, auch diesmal wieder zu Hause zu punkten.

Parallelen zu den "Löwen"

Die Sechzger bezeichnet Ristic als "sehr gefährlichen Gegner", der ähnlich wie der HFC "richtig ordentlich" spielt, aber in einer Ergebniskrise steckt. "Sie dominieren fast in jedem Spiel. Ich habe sie in Sandhausen live gesehen, dass Spiel darf niemals verloren gehen", befand Ristic. Dennoch wolle er mehr auf sich und die "eigenen Probleme" schauen: "Wir wollen unsere Serie zu Hause ausbauen und das Spiel ganz klar für uns entscheiden."

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt gab es für 1860 zuletzt vier Niederlagen am Stück. Die Fanseele brodelt schon wieder ein wenig in Giesing, dazu kommen Streitigkeiten in der Vereinsführung etwa bei der Besetzung von vakanten Posten. Trainer Maurizio Jacobacci muss langsam liefern, will er das Ende der "Wiesn" noch als Cheftrainer des TSV erleben.

Die Statistik gegen 1860 München

Bisher gab es 14 Spiele zwischen dem HFC und den Sechzgern. Nur zwei der Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga Süd und der 3. Liga konnte Halle gewinnen. Sechs Mal gab es keinen Sieger und genauso häufig waren die Blau-Weißen erfolgreich.

In der Vorsaison gab es am 5. Spieltag in München einen 3:1-Heimsieg der "Löwen" und ein torloses Remis in der Rückrunde.

