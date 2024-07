Olympische Spiele Hallenser Dauser reist doch zu Olympia Stand: 18.07.2024 16:00 Uhr

Lukas Dauser kann nun doch bei Olympia starten. Die Verletzungspause ist nun vorbei.

Turn-Ass Lukas Dauser kann nach seiner Arm-Verletzung bei Olympia doch noch an den Start gehen. Deutschlands Sportler des Jahres erhielt nach seiner Verletzung von den Ärzten die Freigabe und vom Verband ein Ticket. Der Barren-Weltmeister hatte sich bei der Olympia-Qualifikation die Verletzung zugezogen - sein Paris-Start stand lange auf der Kippe. Die für ihn frohe Nachricht verkündete Dauser auf der Rückfahrt von seinem Belastungstest in den sozialen Medien. Am Sonntag geht es für den 31-Jährigen von Frankfurt nach Paris.

Dauser trainiert in Halle

Der Unterhachinger hatte sich die nicht näher definierte Muskelverletzung im rechten Oberarm vor gut vier Wochen zugezogen. Dauser gilt nach seinem WM-Titel sowie jeweils Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio und den Weltmeisterschaften 2022 am Barren als Gold-Kandidat. Der Turn-Weltmeister hatte trotz der Verletzung ein Olympia-Ticket erhalten, musste seine Wettkampftauglichkeit in einem Belastungstest aber erst noch nachweisen.

Die Turn-Wettbewerbe in der Arena Bercy beginnen am 27. Juli mit der Qualifikation der Männer und enden am 5. August mit vier Gerätefinals.

SpiO/dpa