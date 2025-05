Basketball | Bundesliga Klarer Dämpfer – Syntainics MBC startet mit Niederlage in München Stand: 17.05.2025 22:48 Uhr

Der Auftakt in die Playoffs ist für den Pokalsieger aus Weißenfels gründlich misslungen. Bei der Niederlage gegen Bayern München erwies sich das zweite Viertel als Knackpunkt.

Der Syntainics MBC ist mit einer 60:78 (17:20, 10:21, 13:15, 20:22)-Niederlage beim FC Bayern München in die Playoffs gestartet. Bester Mann auf dem Feld war Routinier Vladimir Lucic mit einem Double-Double aus 10 Punkten und 12 Rebounds. Für den MBC stemmte sich Michael Devoe mit 17 Zählern gegen die Niederlage. Spiel zwei der Serie steigt am kommenden Dienstag (20. Mai, 18:30 Uhr) in Weißenfels.

MBC wirkt - München dominiert das Geschehen

In Spiel eins der Best-of-five-Serie hatte das Team aus Weißenfels vor allem im zweiten Viertel große Probleme, den Anschluss zu halten. Dabei zeigten die Bayern, dass sie aus den beiden Niederlagen gegen den MBC in dieser Saison gelernt hatten. Mit mehr Energie und Intensität kontrollierten sie das Spielgeschehen. Dank starker Arbeit am offensiven Brett (12:7 Rebounds) erarbeiteten sich die Münchner immer wieder zweite Chancen – und nutzten diese konsequent. Dem Gegner sollte gar nicht erst das Gefühl vermittelt werden, für eine Überraschung sorgen zu können.

Zweikampf zwischen Vladimir Lucic FC Bayern Basketball, 11 und Charles Callison Syntainics MBC, 23, mit Ivan Tkachenko Syntainics MBC, 05.

Die Weißenfelser wirkten nach den kräftezehrenden Wochen sichtlich erschöpft – das zeigte sich auch in den Zahlen zur Halbzeit: Lediglich 35 Prozent ihrer Würfe fanden den Weg durch den Ring. Zwar präsentierte sich der MBC im zweiten Durchgang verbessert, doch der Rückstand war zu groß. In Schlagdistanz kamen die Wölfe nicht mehr.

sbo