Basketball | ProA-Playoffs Science City Jena meldet sich mit Sieg in Gießen zurück Stand: 17.05.2025 22:11 Uhr

Nach der Niederlage zum Auftakt ins Playoff-Halbfinale haben sich die Basketballer von Science City Jena mit einem souveränen Auftritt bei den Gießen 46ers zurückgemeldet und in der Serie ausgeglichen.

Das Team von Headcoach Björn Harmsen gewann am Samstag (17. Mai) nach einer überzeugenden Vorstellung mit 87:77 (45:30) und glich in der "Best-of-five"-Serie aus. Das dritte Spiel steht am kommenden Dienstag (19:30 Uhr im Liveticker) in Jena an. Mit dem Einzug in das Finale hätte die jeweilige Mannschaft auch den Aufstieg in die Bundesliga sicher.

Jena lässt Gießen nicht herankommen

Nachdem sich die Thüringer im ersten Spiel aufgrund einer katastrophalen Vorstellung im letzten Drittel um den Sieg gebracht hatten, zeigte Jena dieses Mal von Beginn an eine konzentrierte Vorstellung, die auch konsequent zu Ende gebracht wurde. Zwar konnte Gießen das erste Viertel noch ausgeglichen gestalten, doch Jena zog im Anschluss davon und spielte sich ein komfortables Polster zur Halbzeit heraus.

Jenas Trainer Björn Harmsen konnte mit dem Auftritt seines Teams zufrieden sein.

Der Gastgeber konnte nach der Pause zwar immer wieder verkürzen, Jena hielt die Schlagzahl aber hoch und baute seinen Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels wieder aus. Auch in der Schlussphase ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg ohne Probleme nach Hause. Allen voran Zachery Deshon Cooks ragte mit 25 Punkten bei den Thüringern heraus. Auch Raymar morgen traf zweistellig (15 Punkte)

SpiO