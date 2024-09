Handball-Champions-League "Gutes Spiel" - SC Magdeburg lässt Kolstad keine Chance Stand: 19.09.2024 22:31 Uhr

Der SC Magdeburg hat sein erstes Saison-Heimspiel in der Champions League klar für sich entschieden. Der deutsche Meister ließ den norwegischen Meister Kolstad IL von Beginn an alt aussehen. Coach Bennet Wiegert war schon während der 60 Minuten sehr einverstanden mit der Leistung seiner Jungs. Die Elbestädter haben damit die Scharte der Auftaktniederlage in Ungarn ausgewetzt. Vor der Partie hatte Magdeburg allerdings eine Hiobsbotschaft verkünden müssen.

Im zweiten Anlauf hat der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg in der Champions League seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Erfolgscoach Bennet Wiegert setzte sich eine Woche nach dem Fehlstart beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged (29:31) gegen den norwegischen Topklub Kolstad HB um den früheren Bundesliga-Star Sander Sagosen mit 33:25 (18:9) durch. Damit zeigt sich der SCM auch für das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (18:00 Uhr) gegen den THW Kiel gerüstet.

SCM führte schnell mit 10:3

Nach den Fahrlässigkeiten zum Auftakt der europäischen Königsklasse agierten Wiegerts Spieler vom Anwurf weg hochkonzentriert und beherrschten die noch sieglosen Skandinavier im zweiten Abschnitt auch mit angezogener Handbremse. Entsprechend gerieten die Gastgeber, die im dritten Spiel am Mittwoch (18:45 Uhr) in Dänemark bei Aalborg BK Revanche für die Halbfinalniederlage der Vorsaison nehmen wollen, zu keinem Zeitpunkt der Begegnung in Rückstand.

Schon beim 10:3 in der 12. Minute hatten die Grün-Roten die Weichen gestellt. Kolstad scheiterte besonders vor der Pause immer wieder an Schlussmann Sergey Hernandez. Nach der Pause geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr, auch wenn sich die Gäste steigerten.

SCM-Torwart Sergey Hernandez hielte vor der Pause mehr als 50 Prozent der Schüsse von Kolstad.

Lagergren bester Schütze - Lob von Wiegert

Magdeburgs treffsicherster Werfer war der Schwede Albin Lagergren mit acht Toren. Im Gäste-Team verzeichneten Benedikt Gunnar Oskarsson und Simen Ulstad Lyse mit jeweils fünf Treffern die beste Ausbeute. Der Ex-Kieler Sagosen traf bei neun Versuchen nur zwei Mal. Sehr zufrieden zeigte sich SCM-Trainer Bennet Wiegert, der schon während der beiden Auszeite von einem "guten Spiel" seiner Mannschaft gesprochen hatte.

Hinrunde ohne Felix Claar

Und das trotz einer Hiobsbotschaft vor der Partie: Denn Felix Claar wird lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie der Club informierte, wurde der Schwede am Mittwoch (19. September 2024) an der Achillessehne des linken Fußes operiert. Der Eingriff war nötig geworden, weil eine andere Behandlung zuvor nicht den gewünschten Erfolg brachte. Der 27-Jährige hatte sich bei den Olympischen Spielen im Spiel seiner Schweden gegen Slowenien verletzt und fehlt dem SCM damit seit Saisonbeginn.

Felix Claar verletzte sich bei Olympia in Paris.

"Bei positivem Heilungsverlauf hoffen wir, Felix nach der Winterpause wieder einsetzen zu können. Insofern sind wir sehr froh, dass wir zwischenzeitlich mit der Nachverpflichtung von Manuel Zehnder den Rückraum nochmals verstärken konnten. Wir sind somit sehr zuversichtlich, den Ausfall von Felix Claar durch unsere Kaderbreite auf mehrere Schultern verteilen und somit bestmöglich kompensieren zu können", sagte Trainer Bennet Wiegert.

