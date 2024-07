Handball | Olympische Spiele Grgic schafft Sprung in Olympia-Kader - vier weitere mitteldeutsche Spieler dabei Stand: 08.07.2024 11:05 Uhr

Es ist die Überraschung der Kadernominierung: Marko Grgic hat es ins Finale Aufgebot von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason für die Olympischen Spiele in Paris geschafft. Auch je zwei Spieler vom SC DHfK Leipzig und SC Magdeburg sind dabei. Bei den Frauen befindet sich Dinah Eckerle in Wartestellung.

Angeführt von Kapitän Johannes Golla und Torhüter Andreas Wolff begeben sich die deutschen Handball-Männer auf die Mission Olympia-Medaille. Das geht aus der am Montag (8. Juli 2024) veröffentlichen Nominierung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hervor.

Grgic größte Überraschung im Team

Dass die Routiniers mit nach Paris reisen werden, daran hatte kein Zweifel bestanden. Überraschender kommt hingegen die Nominierung von Marko Grgic. Der 20 Jahre alte Shootingstar des ThSV Eisenach, der erst im vergangenen Mai sein Länderspiel-Debüt gab, ist einer der 14 Namen im finalen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason.

Neben Grgic sind von den drei mitteldeutschen Bundesligisten vier weitere Spieler nominiert. So werden auch Lukas Mertens und Tim Hornke von Meister SC Magdeburg als auch die beiden SC-DHfK-Akteure Luca Witzke und Franz Semper in Frankreich dabei sein.

Noch drei Tests vor Paris

"Unsere erste gemeinsame Trainingswoche in Hennef verlief sehr gut", sagte Gislason. "Alle kamen im erhofften körperlichen Zustand hier an. Jeder weitere Trainingstag bringt uns näher an unser Ziel." Deutschland bereitet sich derzeit in der Sportschule Hennef auf die Sommerspiele vor. Vor dem Auftaktspiel gegen Schweden in der Süd Paris Arena am 27. Juli bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) noch drei Tests. Zunächst trifft Gislasons Team am kommenden Samstag (17.30 Uhr) in Dortmund auf Europameister und Olympia-Gastgeber Frankreich. In der anschließenden Woche folgen in Stuttgart ein Duell mit Ungarn (19. Juli) sowie die Generalprobe gegen Vorrundengegner Japan (21. Juli).

Neben dem EM-Dritten Schweden und den Japanern (29. Juli) sind Kroatien (31. Juli), der WM-Dritte Spanien (2. August) und Slowenien (4. August) die deutschen Gegner in Gruppe A. Die vier besten der zwei Sechsergruppen ziehen ins Viertelfinale (7. August) ein, das wie das Halbfinale (9. August) und Finale (11. August) im Stade Pierre-Mauroy Fußballstadion in Lille ausgetragen wird.

Der Kader der Männer im Überblick Position Name (Verein) Tor Andreas Wolff (THW Kiel), David Späth (Rhein-Neckar Löwen) Linksaußen Lukas Mertens (SC Magdeburg) Rechtsaußen Tim Hornke (SC Magdeburg), Christoph Steinert (HC Erlangen) Kreis Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum Mitte Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum links Marko Grgic (ThSV Eisenach), Julian Köster (VfL Gummersbach) Rückraum rechts Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen) Ersatzspieler Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Rune Dahmke (THW Kiel)

Eckerle bei den Frauen zunächst nur Ersatzspielerin

In den Hauptkader der Frauen hat es keine Spielerin aus Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Dinah Eckerle vom Thüringer HC ist im Team von Bundestrainer Markus Gaugisch zunächst lediglich in der Reserve vorgesehen und würde bei einer Verletzung einer Teamkollegin nachrücken.

Angeführt wird der Kader von den Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels. Bölk, die zwei Jahre beim THC spielte, und alle anderen DHB-Frauen stehen vor ihrer Olympia-Premiere.

Der Kader der Männer im Überblick Position Name (Verein) Tor Katharina Filter (Brest Handball), Sarah Wachter (Borussia Dortmund) Feld Jenny Behrend (HB Ludwigsburg), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea), Viola Leuchter (HB Ludwigsburg), Alina Grijseels (CSM Bukarest), Annika Lott (Brest Handball), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest), Xenia Smits (HB Ludwigsburg), Antje Döll (HB Ludwigsburg), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Julia Behnke (TuS Metzingen) Ersatzspieler Dinah Eckerle (Thüringer HC), Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Mia Zschocke (Ramnicu Valcea)

sid/SpiO