Handball | Olympia Franz Semper - Wettlauf gegen die Zeit und die Schulter

22.07.2024

Während die deutschen Handballer Selbstvertrauen vor den Olympischen Spielen tanken, ist Franz Semper vom SC DHfK zum Zuschauen verdammt. Die Teilnahme des Rückraumspielers bei den Sommerspielen steht mehr denn je auf der Kippe.

Stell Dir vor, Du stehst vor dem Highlight Deiner Karriere und wirst wenige Tage zuvor aus allen Träumen gerissen. Noch ist der Traum von den Olympischen Spielen für Franz Semper nicht ausgeträumt, seine Teilnahme mit dem deutschen Team beim Handball-Turnier in Paris steht allerdings auf mehr als wackligen Beinen.

Die Zeit läuft gegen Semper

Der Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig laboriert an einer Schulterverletzung. Schon beim Testspielsieg des DHB-Teams gegen Ungarn fehlte Semper, auch die gelungene Generalprobe am Sonntag (21. Juli 2024) gegen Japan musste er aus der Ferne verfolgen. Derzeit wird der 27-Jährige in Leipzig behandelt. Ob er bis zum Start der Gruppenphase für das deutsche Team am 27. Juli gegen den EM-Dritten Schweden rechtzeitig fit wird, ist offen.

Es heilt nichts schneller, nur weil wir uns das sehr wünschen. Karsten Günther, DHfK-Geschäftsführer | Leipziger Volkszeitung

Laut Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK, stehen die Chancen für Semper "50/50". Neben einer raschen Genesung komme es auch darauf an, "wie lange Alfred Gislason (Bundestrainer, Anm. d. Red.) die Tür für ihn offen hält", sagte Günther am Sonntag der Leipziger Volkszeitung. "Er wird hier von unserem Medi-Team gut betreut. [...] Am Ende des Tages zählt aber die Realität. Es heilt nichts schneller, nur weil wir uns das sehr wünschen."

Im Dress des SC DHfK Leipzig spielte sich Franz Semper in der vergangenen Saison zurück in die Nationalmannschaft.

Gislason kündigt zeitnahe Entscheidung an

Für Semper wurde bereits Kai Häfner nachnominiert. Der erfahrene Rückraumspieler vom TVB Stuttgart konnte beim souveränen 35:25-Erfolg gegen Japan überzeugen und traf zweimal. Fest steht: Gislason wird zeitnah eine Entscheidung treffen, wer von den Beiden die Reise mit dem deutschen Team am Mittwoch nach Paris antritt.

Semper bleibt also nur das bange Hoffen und Warten, dass er sich rechtzeitig erholt, um in Frankreich an der Seite von Mannschaftskollege Luca Witzke um eine Olympische Medaille zu kämpfen. Das wiederum wäre laut Günther auch eine "schöne Bestätigung" für die Arbeit beim SC DHfK Leipzig, wo sich Semper in der vergangenen Bundesligasaison mit starken Leistungen zurück in die Nationalmannschaft gekämpft hatte.

SpiO