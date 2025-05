Fair Play Preis des Deutschen Sports Elfjähriger Thüringer gemeinsam mit Jürgen Klopp auf der Bühne Stand: 23.05.2025 07:00 Uhr

Fairness, Respekt und Miteinander im Sport – diese Werte hat Noah Steinert vor knapp einem Jahr beim Schulcrosslauf an der Gehrener Grundschule gezeigt. Jetzt wurde er mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports 2024 ausgezeichnet.

Der elfjährige Noah Steinert aus Thüringen hat am Donnerstagabend (22. Mai) in Wiesbaden den Fair-Play-Preis des Deutschen Sports verliehen bekommen. Damit wurde seine Geste beim Schulcrosslauf gewürdigt, als er einem verletzten Freund half.

Anstatt einfach ins Ziel zu sprinten, kehrte er um und kümmerte sich um seinen gestürzten Klassenkollegen. Miteinander statt gegeneinander - das ist für Noah Steinert aus dem Ilmenauer Ortsteil Gehren das Entscheidende im Sport. Mit der Auszeichnung reihte sich Noah in eine besondere Runde ein: Auch Trainerlegende Jürgen Klopp wurde am Donnerstag für die Initiative "Bleibt’s entspannt am Spielfeldrand" mit einem Sonderpreis geehrt.

"Alle anderen sind weitergelaufen..."

Der Moment, der Noah zum Fair Play-Helden machte, liegt schon ein paar Monate zurück: Sommer 2024, Crosslauf der Gehrener Grundschule "Thomas-Müntzer" - drei Runden um den Ententeich. "Mein Freund ist in der vorletzten Runde hingefallen, alle anderen sind weitergelaufen und ich hab' ihm dann geholfen und ihn ins Ziel gebracht", erzählt Noah. Einen Platz auf dem Siegerpodest brachte ihm das nicht, dafür aber eine Fair Play-Medaille von der Schule - und jede Menge Anerkennung.

Dass Noah für den Preis nominiert wurde, ist auch Gehrens Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz zu verdanken, der die Bewerbung eingereicht hat. "Ich fand die Geschichte total beeindruckend - natürlich einmal, weil der Noah so eine unglaublich tolle Sache gemacht hat, aber zum anderen auch, weil man gesehen hat, was er damit ausgelöst hat - nämlich, dass es für andere Kinder plötzlich wesentlich wichtiger war, was da passiert ist, als das eigentliche Ergebnis. Das fand ich wirklich total beeindruckend."

Gehrens Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz reichte die Bewerbung ein.

Der Fair Play Preis des Deutschen Sports wird jedes Jahr vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vergeben - um Respekt, Freundschaft und Solidarität im Sport zu fördern.

