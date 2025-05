Basketball | ProA-Playoffs "Wir reißen Jena ab" - Science City schafft dritten Bundesliga-Aufstieg Stand: 23.05.2025 10:19 Uhr

Drama pur in Gießen. Mit einem Zweier zwei Sekunden vor Schluss feierte Jena die Rückkehr in die BBL. Matchwinner war wieder einmal Zach Cooks. Die Saison ist aber noch nicht vorbei - jetzt lockt sogar ein Titel.

"Ich bin fertig, ich bin alle." Als Science-City-Fan Thomas Belenz nach dem Halbfinal-Sieg und der Jenaer in Gießen mit den Spielern den Aufstieg in die BBL feierte, hatte er Tränen in den Augen. Und vermutlich immer noch einen Puls von knapp unter 200: "So ein Fight, so ein Spiel, Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt." Die Jenaer hatten kurz zuvor mit einem dramatischen 97:95-Sieg in Gießen die Halbfinalserie gegen die 46ers gewonnen und den dritten Aufstieg in die BBL nach 2007 und 2016 perfekt gemacht.

Science City um Robin Christen (vorn) feiert den Aufstieg mit den Fans.

Mehrere hundert Jena-Fans dabei

Dramatisch, weil der letzte Korb zum Sieg erst zwei Sekunden vor der Schlusssirene durch einen Korbleger von Zach Cooks fiel. Dramatisch, weil Jena im vierten Spiel der "Best-of-Five"-Serie teilweise schon mit 13 Punkten hinten lagen (34:47/18.). Umso größer war die Freude der mehreren hundert Jena-Fans unter den 2.921 Zuschauern, dass Science City kein fünftes Spiel um den Aufstieg benötigte.

Matchwinner war einmal mehr Führungsspieler Cooks. Nicht nur wegen des entscheidenden Korb kurz vor Schluss. Der US-Amerikaner war mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer auf dem Parkett, konnte mit einer Freiwurf-Quote von 89 Prozent und einer Fieldgoal-Quote von 53 Prozent überzeugen.

Matchwinner Cooks: "Ich bin so stolz"

"Zach Cooks ist ein bad, bad man, er ist ein absoluter Winner, ein krankes Spiel hat er heute gemacht", lobt mit Robin Christen ein weiterer Führungsspieler. "Er hat uns heute zum Aufstieg geführt." Der 26-jährige Cooks strahlte: "Ich bin so stolz. Es war so hart vom ersten Tag der Pre-Season an. Jeder hat es verdient."

Vierter Aufstieg für Coach Harmsen

Den Aufstieg hatten die Thüringer, die erst seit dieser Saison wieder Science City heißen, als großes Saisonziel ausgegeben. Nun hat das Team von Coach Björn Harmsen den die Rückkehr tatsächlich geschafft. Der 42-Jährige feierte seinen persönlich vierten BBL-Aufstieg nach 2007 und 2016 mit Jena sowie 2009 mit dem Mitteldeutschen BC.

Jena-Coach Harmsen (vorn) wird nach dem Sieg in der Kabine von den Spielern gefeiert.

Harmsen: "Mussten uns durchbeißen"

Im Gegensatz zu seinen euphorisch feiernden Spielern wirkte der Coach gefasst. Direkt nach der Schlusssirene und auch einige Zeit später, als er nach einer Getränkedusche komplett durchnässt in der Kabine stand: "Die Anspannung ist noch da, das fällt noch nicht sofort ab", sagte der zum besten Zweitliga-Trainer der Saison gewählte Harmsen: "Es war eine extrem schwierige Serie. Mit Gießen hatten wir einen Gegner mit viel individueller Qualität und einem sehr guten Trainer. Wir mussten uns durchbeißen. Ich freue mich sehr für die Jungs."

Nun winkt die Zweitliga-Meisterschaft

Und mit seinen Jungs hat Harmsen noch ein weiteres Ziel vor Augen. Gegen Mitaufsteiger Trier spielen die Thüringer im Playoff-Finale um die Zweitliga-Meisterschaft. Das zweite Saisonziel hat auch Jena-Forward Robin Christen vor Augen: "Jetzt feiern wir, Jena wird abgerissen. Und nächste Woche können wir die Meisterschaft klarmachen", so der 2,02-Meter-Hüne. Für Basketball-Fan Thomas Belenz und seine Gesundheit ist zu hoffen, dass im Finale weniger dramatisch wird.

Dirk Hofmeister