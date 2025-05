Fußball | Regionalliga "Absoluter Defensivspezialist" - Chemie Leipzig verpflichtet dritten Ex-Greifswalder Stand: 23.05.2025 15:40 Uhr

Die Erwartung bei Chemie an den dritten ehemaligen Greifswalder ist klar: Rudolf Sanin soll als Führungsspieler agieren. Der Defensivmann bringt viel Regionalliga-Erfahrung mit.

Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig hat sich die Dienste von Defensivspezialist Rudolf Sanin gesichert. Wie die Leutzscher am Freitag (23. Mai 2025) bekannt gab, kommt der 25-Jährige vom Greifswalder FC und unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag.

Vier Jahre in Greifswald

Sanin kommt mit der Empfehlung von 91 Regionalliga-Spielen für Greifswald und Bischofswerda nach Leipzig. In der zurückliegenden Saison kam der Abwehr- und Mittelfeldspieler auf 20 Einsätze, wobei er erst gegen Ende der Saison zur Stammkraft wurde. Vor seiner vierjährigen Zeit in Greifswald spielte Sanin in Bischofswerda und im Nachwuchs von Dynamo Dresden.

Sanin soll Führungsspieler werden

Chemie-Trainer Adrian Alipour freut sich: "Rudi Sanin ist ein absoluter Defensivspezialist, der auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Er verfügt über große Zweikampfstärke und Antizipation, spricht und ordnet viel auf dem Platz. In schlechteren Spielphasen krempelt er die Ärmel hoch und geht voran." Alipour sieht Sanin in der kommenden Saison als Führungsspieler im Team der Chemiker.

Auch David Bergner aus der Sportlichen Leitung der BSG sieht Sanin in einer führenden Rolle: "Wir brauchen hinten einen Führungsspieler, der vornweg marschiert, der weiß, wie man verteidigt, und der auch weiß, wie man Mentalität ins Spiel und auch in die Kabine hineinbringt. All das erhoffen wir uns von ihm."

dh/pm