Fußball | Länderspiele Flick nominiert Henrichs – Werner, Raum und Klostermann fehlen im DFB-Aufgebot Stand: 31.08.2023 12:05 Uhr

Benjamin Henrichs ist der einzige Profi von RB Leipzig, den Bundestrainer Hansi Flick ins DFB-Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich berufen hat. Timo Werner, David Raum und Lukas Klostermann fehlen.

Prominente Namen fehlen im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Testländerspiele gegen Japan (9. September in Wolfsburg) und Frankreich (12. September in Dortmund). Aus Sicht von RB Leipzig verzichtet Bundestrainer Hansi Flick bei seiner am Donnerstag (31. August) veröffentlichten Nominierungsliste auf die vorherigen Stammkräfte Timo Werner, David Raum und Lukas Klostermann. Lediglich Defensivallrounder Benjamin Henrich hat es aus dem früheren RB-Quartett in den aktuellen Kader geschafft.

Flick: "Es ist nichts Endgültiges"

"Es ist nichts Endgültiges", äußerte Flick am Donnerstag bei der Bekanntgabe des Aufgebotes. Er wolle nun "Reaktionen" sehen. Er schätze Werner sehr, doch "er hat im Moment auch im Verein nicht ganz die Form, muss an gewissen Dingen arbeiten", sagte Flick. Der 27-Jährige wartet seit 726 Minuten auf einen Treffer. Auch in der Vorbereitung traf er trotz aller Bemühungen nicht. Zuletzt wurde er von Leipzigs Coach Marco Rose auch nicht in der Startelf berücksichtigt. Berufen wurden die Werner-Konkurrenten Niclas Füllkrug und Kevin Schade.

Anstelle von Raum kehrt der Neu-Unioner Robin Gosens zurück. Dass Klostermann fehlt, war abzusehen – der Verteidiger hatte sich im Mai im Nationalmannschaftstraining einen Muskelbündelriss im Oberchenkel zugezogen und weite Teile der Saisonvorbereitung verpasst. Neben den genannten Leipzigern sind auch die Bayern-Akteure Leon Goretzka und Thomas Müller nicht eingeladen. Erstmals mit dabei ist Premier-League-Legionär Pascal Groß. Der einstige Ingolstädter ist seit 2017 Stammspieler bei Brighton & Hove Albion auf der Insel.

Das Aufgebot im Überblick

Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)



Abwehr: Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Emre Can (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



Mittelfeld und Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (FC Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

red/dpa