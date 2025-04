Eishockey | DEL2 Finaleinzug perfekt: Dresdner Eislöwen fertigen Kassel ab Stand: 11.04.2025 22:14 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben den Einzug ins Finale der DEL2 perfekt gemacht. In Spiel sechs der Halbfinal-Serie gegen Kassel legte das Team von Trainer Niklas Sundblad dabei eine wahre Machtdemonstration hin.

Machtball Nummer zwei sitzt: Die Dresdner Eislöwen haben am Freitagabend (11. April) den Einzug ins Finale der DEL2 perfekt gemacht und spielen somit um den Aufstieg ins Eishockey-Oberhaus. Vor heimischem Publikum fertigten die Landeshauptstädter dabei die Kassel Huskies mit 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) ab.

"Der Start in die Partie war wichtig, es gelingt uns, viel Energie auf das Eis zu bringen und das erste Tor zu schießen", lobte Sundblad sein Team. "Es war eine sehr gute Leistung der Mannschaft und eine sehr starke, sehr enge Serie gegen die Huskies. Jetzt genießen wir den Finaleinzug!"

Gorcik ebnet den Weg

Nach zuletzt packenden Schlagabtäuschen beider Spitzenteams der zurückliegenden DEL2-Saison entwickelte sich auch diesmal zunächst ein enges Spiel. Drittel eins war vor allem geprägt von harten Zweikämpfen, doch Sebastian Gorcik erlöste die Eislöwen-Fans mit seinem Treffer zum 1:0 (15.).

Drittel zwei gestaltete sich ähnlich eng, beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter – und auch Tore sollten erst einmal keine weiteren hinzukommen. Im Schlussabschnitt blies Dresden dann allerdings zur Schlussoffensive – und die hatte es in sich. Per Doppelschlag durch Tariq Hammond und Dane Fox schraubten die Eislöwen den Stand binnen fünf Sekunden reiner Spielzeit vorentscheidend auf 3:0 in die Höhe (45.), Kassel war am Boden.

Dresden hingegen hatte noch nicht genug und legte in Person von Samuel Schindler sogar noch einen weiteren Treffer nach (56.), der die bärenstarke Leistung des Sundbald-Teams abrundete.

Finale gegen Ravensburg

Im Finale um die DEL2-Meisterschaft treffen die Eislöwen auf die Ravensburg Towerstars. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg setzte sich am Abend 3:2 (2:0, 0:1, 0:1/1:0) nach Overtime gegen die Krefeld Pinguine durch und entschied die Halbfinal-Serie dadurch genau wie Dresden mit insgesamt 4:2 für sich. Spiel eins der Final-Serie steigt am Gründonnerstag (17. April).

SpiO