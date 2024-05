Fußball | Regionalliga FC Eilenburg: Trainer Prüfer und zwei Stammspieler verlängern Vertrag Stand: 18.05.2024 18:35 Uhr

Der FC Eilenburg kann nach dem geschafften Klassenerhalt im Haifischbecken Regionalliga Nordost auch in der kommenden Saison auf Trainer Sascha Prüfer bauen. Neben dem Coach verlängerten auch Michael Schlicht und Noah Baumann ihre Verträge.

Kurz vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag (19.05.2024, 13 Uhr im Ticker) bei Carl Zeiss Jena hat der FC Eilenburg die Vertragsverlängerung mit seinem Erfolgstrainer Sascha Prüfer bekannt gegeben.

Wir der Verein auf Instagram mitteilte, bleibt der 37-jährige Prüfer mindestens ein weiteres Jahr Trainer der Nordsachsen, die am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt machten und als reines Amateurteam mit den mit Abstand geringsten Mitteln für Furore sorgten.

Prüfer: "Ich fühle mich beim FC Eilenburg sehr wohl"

"Vater des Erfolges" ist Prüfer. Der A- Lizenz- Inhaber übernahm die Mannschaft vor zwei Jahren. In seiner ersten Saison gelang prompt der Aufstieg, in der Zweiten folgte der Klassenerhalt. "Ich fühle mich beim FC Eilenburg sehr wohl. Zugleich freue ich mich, dass ich den vor zwei Jahren erhaltenen Vertrauensvorschuss mit guten Leistungen rechtfertigen konnte. Ich bin mir sicher, dass wir trotz der anstehenden Herausforderungen auch im kommenden Jahr auf dem gemeinsamen Weg weiter erfolgreich sein werden“, sagte Prüfer.

Präsident Stark: "Einer der begehrtesten jungen Trainer auf dem Markt"



FCE- Präsident Uwe Stark ist stolz darauf, dass Sascha auch im kommenden Jahr die Verantwortung für die sportlichen Belange im Ilburg- Stadion trägt: "Wir sind sehr froh über Saschas Entscheidung. Er ist einer der begehrtesten jungen Trainer auf dem Markt. Was er gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in den vergangenen beiden Jahren mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln beim FC Eilenburg geleistet hat, verdient allerhöchste Anerkennung."

Trainer Sascha Prüfer (Zwieter von links) verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr beim FC Eilenburg. Sportchef Stephan Hofmann, Präsident Uwe Stark und Vize-Präsident André Hund freut es.

Prüfer soll unter anderem bei Lok Leipzig auf der Trainerliste gestanden haben. Ernsthafte tiefgründige Gespräche habe es aber nicht gegeben, sagte Prüfer vor einigen Wochen gegenüber "Sport im Osten".

Leitwolf Schlicht bleibt an Bord

Der Trainer kann dabei weiter auf seine beiden Mittelfeldstrategen Michael Schlicht und Noah Baumann setzen. Das Duo verlängerte die auslaufenden Verträge ebenfalls. Mit dem 30-jährigen Schlicht bleibt damit ein erfahrener Leitwolf an Bord, der mit 17 Drittligaspielen und zwei Spielen im DFB- Pokal sowie Stationen u.a. bei RB Leipzig, dem FSV Zwickau oder Lok Leipzig der erfahrenste Kicker im Team ist. Schlicht hatte als "Sechser" großen Anteil am Meistertitel 2023 und am Klassenerhalt 2024.

Baumann geht in seine vierte Saison in Eilenburg

Gemeinsam mit Schlicht wird weiterhin Noah Baumann im Mittelfeld wirbeln. Der 1,73m große Student der allgemeinen und digitalen Forensik geht damit bereits in die vierte gemeinsame Saison. Baumann bestritt am 23.05.2021 beim 2:1- Sieg des damaligen Zweitbundesligisten FC Erzgebirge Aue gegen den VfL Osnabrück sein allererstes Pflichtspiel im Männerbereich. "Ich wohne in Eilenburg, kann meine Leidenschaft gut mit meinem Studium und meinem späteren Job verbinden und weiß, dass ich im nächsten Jahr als Führungsspieler gefragt sein werde", sagte der 22-Jährige.

Drei Abgänge stehen fest

Nach den starken Leistungen in der abgelaufenen Saison war auch die Konkurrenz hellhörig geworden. Quentin Seidel (Lübeck) und Tim Bunge (Chemie Leipzig) stehen deshalb schon als Abgänge fest. Zudem zieht es Niklas Borck in die USA. Der Flügelspieler hat ein Stipendium bekommen und will anschließend zum FCE zurückkehren.

spio/pm