Fußball | Regionalliga FC Eilenburg mit Bunge zum ersten Erfolgserlebnis? Stand: 26.08.2023 09:00 Uhr

Er kann in einem Spiel den Unterschied machen und soll am Samstag in Luckenwalde ( 13:00 Uhr im Live-Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) mithelfen, dass der FC Eilenburg endlich die ersten Zähler einfährt. Ob Tim Bunge wirklich spielen kann, hängt noch an zwei Details.

Schulterklopfer gab es genug, jetzt soll endlich auch Ertrag eingefahren werden. Der FC Eilenburg gastiert am Samstag beim FSV Luckenwalde und ist trotz der vier Niederlagen zum Saisonstart optimistisch. "Wir bleiben auch dort bei unserem Stil treu, orientieren uns nicht am Gegner, machen unser Spiel gegen den Ball", erklärte Trainer Sascha Prüfer. Man wolle auch in Luckenwalde mutig sein, werde in der ersten Halbzeit eher tief stehen. Was den Coach Mut macht: In allen vier Spielen in Greifswald, gegen Babelsberg bei Lok Leipzig und gegen den BFC Dynamo hatte man genügend Momente und Chancen, um Punkte zu holen. "Man hat auch gesehen, dass fast alle Mannschaften der Liga unter Druck Probleme bekommen."“

Sascha Prüfer: "Mannschaft bleibt ihrem Stil treu."

Tim Bunge - kommt die Schiene rechtzeitig

Heißt, der FC Eilenburg wird auch in Luckenwalde seine Chancen bekommen. Nur wer macht die Tore? "Benjamin Luis, Lennert Möbius oder Tim Bunge", so der Coach mit einem Lächeln. Unterschiedsspieler Bunge hat immerhin schon geknipst, fehlte zuletzt wegen einer Handbruchs, den er sich gegen Babelsberg zugezogen hatte. Jetzt stehen die Chancen gut, dass der 27-Jährige mit Schiene auflaufen kann. "Es hängt noch an zwei Sachen. Kommt die richtige Schiene rechtzeitig und hat Tim den Mut, auch unter Schmerzen aufzulaufen. Er hat ja einen Lauf, ist super drauf."

Tim Bunge brach sich gegen Babelsberg das Handgelenk.

Sechs Punkte - Luckenwalde gut gestartet

Luckenwalde ist mit dem Start und sechs Punkten ganz zufrieden. Vor allem das 2:1 in Meuselwitz vor einer Woche hat gutgetan. Trainer Michael Braune erklärte: "Für mich zählt immer der Inhalt, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie fighten kann. Da ist nicht so wichtig, welche Ergebnisse wir holen." Aber wie seine Mannschaft nach der Pause auftrat, nötigte Respekt ab und zeigte auch dem FC Eilenburg, wie man nicht gegen Luckenwalde spielen darf. Wenn die Brandenburger spielen und kombinieren dürfen, dann sind sie schnell, schnörkellos und schwer zu schlagen. Und haben mit Jorden Winter einen starken Knipser, der alle seine fünf Tore im heimischen Seelenbinder-Stadion schoss. Da in Brandenburg am Samstag Schulanfang ist, haben alle Erstklässler freien Eintritt.

rei