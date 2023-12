Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena gegen ZFC Meuselwitz: Mit der Schaufel in der Hand Stand: 02.12.2023 09:00 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena empfängt im Duell um Platz eins in Thüringen den ZFC Meuselwitz. Trotz des Wintereinbruchs soll im Paradies gespielt werden. Notfalls will selbst Coach René Klingbeil mit anpacken.

"Es ist ein bisschen Schnee", meinte René Klingbeil am Donnerstag. Im Erzgebirge, wo er wohnt, seien die Bedingungen teils deutlich schlimmer, dennoch werde Fußball gespielt. Am Samstag (02. Dezember, 14:00 Uhr live im Stream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) empfängt der FC Carl Zeiss Jena im heimischen Stadion den ZFC Meuselwitz.

Thüringer Topduell

Vier Partien in Folge hat der FCC in der Liga gewonnen, ist dazwischen auch noch ins Pokalhalbfinale eingezogen. Letzte Woche gab es dann ein 0:0 bei der VSG Altglienicke. Dort stehen auch die Zipsendorfer, eine Neuauflage des Vorjahreshalbfinals zwischen den beiden Schwergewichten in Thüringen ist möglich. Derzeit rangieren beide in der Liga im Mittelfeld. Das Team von Georg-Martin Leopold dabei auf Platz acht einen Rang vor dem FCC, hat letzte Woche aber gegen den FC Eilenburg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dennoch: "Meuselwitz macht das richtig gut dieses Jahr", konstatierte Jena-Coach Klingbeil vor der Partie. "Sie haben den ein oder anderen Spieler in ihren Reihen, der auch mal hier gespielt hat. Sie werden uns das Leben richtig schwermachen."

Luis Fischer und Dominik Bock, die eine FCC-Vergangenheit haben, konnten die Woche trainieren und kehren in den Kader zurück. Angefangen bei Torhüter Lukas Sedlak über Mittelfeldroutinier René Eckardt bis zu Stürmer Arlind Shoshi haben etliche Spieler mal in Jena gekickt. Und "natürlich" hat auch Trainer Leopold im Paradies gearbeitet. Man kennt sich also bestens.

Haben wie etliche Männer beim ZFC eine FCC-Vergangenheit: Georg-Martin Leopold (li.) und Luis Fischer.

Klingbeil will beim Schneeschieben selbst mit anpacken

Fast alle Spiele in der Regionalliga fallen aus. Nicht so im Ernst-Abbe-Sportfeld. Coach Klingbeil kündigte an, selbst mit anzupacken, sollte Schnee geschoben werden. Zusammen mit den Fans und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle will der Trainer erreichen, dass die Partie gespielt werden kann. Nicht mit dabei sein wird Joel Richter, der Probleme im Oberschenkel hat. Dazu kommen die Langzeitverletzten Benjamin Zank, Marcel Hoppe und Justin Petermann.

In der letzten Saison konnte Jena in drei Duellen mit dem ZFC in der regulären Spielzeit keine Partie für sich entscheiden, musste im Pokalhalbfinale bis zum Elfmeterschießen zittern. Klingbeil hat großen Respekt: "Das wird ein richtiges Brett zu bohren, da müssen wir alles raushauen. Es wird nicht von alleine gehen und auf Kleinigkeiten ankommen."

jar