Basketball | Bundesliga Ex-Cheftrainerin wird neue Co bei MBC- Basketballerinnen Stand: 11.07.2023 12:36 Uhr

Personalwechsel auf der Trainerbank der Hallenser Basketball-Lions. Co-Trainerin Grudzien hört auf, für sie kehrt eine alte Bekannte ins Trainerteam des Bundesligisten zurück.

Bei den Basketball-Frauen des Gisa Lions MBC hat es auf der Position der Co-Trainerin einen Wechsel gegeben. Klaudia Grudzien, die bisherige Assistentin von Coach Timur Topal, hört auf. Dafür kehrt die frühere Cheftrainerin Sandra Rosanke zurück.

Berufliche Gründe für Grudzien-Anschied

Grudzien begründete ihren Abschied mit beruflichen Herausforderungen. Die 32-Jährige will sich künftig komplett ihrem Job als Verwaltungsleiterin bei einer Kampfmittelbeseitigungs-Firma widmen. Grudzien beendete erst 2022 ihre aktive Karriere als Spielerin und wechselte auf die Trainerbank.

Zu ihrem Abschied sagte sie: "Basketball hat die vergangenen 25 Jahre meines Lebens geprägt und den Großteil meines Alltags eingenommen. Ich habe unfassbar viel gelernt. Inzwischen bin ich jedoch an einem Punkt angelangt, an dem ich gerne für andere Projekte und Dinge in meinem Leben mehr Zeit investieren möchte", wird Grudzien in der Pressemitteilung des MBC zitiert.

Rosanke führte Halle 2021 in die Playoffs

Die neue Co-Trainerin Rosanke ist laut Vereins-Mitteilung "Wunschkandidatin des Cheftrainers". Die 42-Jährige wird weiterhin für die U18 der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) verantwortlich sein. Die frühere Basketballerin war zwischen 2020 und 2022 bereits Co-Trainerin. Im Frühjahr 2021 übernahm sie nach der Trennung von Trainer Peter Kortmann zwischenzeitlich als Cheftrainerin und führte den damaligen SV Halle Lions noch in die Playoffs.

Der Kader für die Saison 2023/24:

Aufbau: Joyce Cousseins-Smith, Taylor Robertson, Sabrina Haines, Laura Schinkel, Lotta Stach, Lilly Oswald

Flügel: Annika Holopainen, Meret Kleine-Beek, Maria Neumann

Center: Courtney Warley, Elea Gaba

Trainerteam: Timur Topal (Headcoach), Sandra Rosanke (Co-Trainerin)

Dirk Hofmeister/pm