Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue verpasst erhofften Tabellen-Sprung in Unterhaching Stand: 11.11.2023 16:19 Uhr

Nach dem 1:2 gegen den SC Verl wollte Erzgebirge Aue für Wiedergutmachung sorgen. Bei der SpVgg Unterhaching gelang das teilweise, der erhoffte Dreier wurde dennoch verpasst.

Der FC Erzgebirge Aue hat am Samstag (11.11.) bei der SpVgg Unterhaching den erhofften Sprung in der Tabelle verpasst und zum zweiten Mal in Serie nicht gewonnen.

Stefaniak an den Pfosten

Die Mannschaft von Veilchen-Cheftrainer Pavel Dotchev kam gegen den punktgleichen Aufsteiger nicht über ein 0:0 hinaus. Und das, obwohl sich Aue zahlreiche Chancen erspielte. Die besten hatten Marvin Stefaniak, der den rechten Hachinger Pfosten prüfte (26.) und Marcel Bär, der per Fallrückzieher beinahe für ein Drittliga-Highlight gesorgt hätte (77.). Auch Maximilian Thiel hätte per Kopf kurz vor Spielende noch für Veilchen-Jubel sorgen können, doch Haching-Torwart René Vollath parierte glänzend (86.).

Marvin Stefaniak (li.) traf bei einem Abschluss den rechten Hachinger Pfosten.

Männel stark am Martinstag

Auch die Gastgeber kamen am Martinstag zu Möglichkeiten, die aber entweder an der eigenen Ungenauigkeit oder an Martin Männel scheiterten. So konnte der Aue-Keeper die beste Haching-Chance von Aaron Keller, der vom Strafraumeck entschlossen abzog, mit den Fingerspitzen noch abwehren (62.).

Die Punkteteilung war dem Spielverlauf angemessen. Beide Teams haben nun 22 Punkte und stehen auf dem sechsten (Unterhaching) bzw. siebten Tabellenplatz.

Stimmen zum Spiel

