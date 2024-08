3. Liga Erzgebirge Aue nutzt Hannover-Patzer zum Auftaktsieg Stand: 03.08.2024 15:53 Uhr

Zum Auftakt der neuen Drittliga-Saison hat Erzgebirge Aue die zweite Mannschaft von Hannover 96 bezwungen. In einem unterhaltsamen Fußballspiel zeigte die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev die reifere Leistung.

Dem FC Erzgebirge Aue ist der Start in die neue Drittliga-Saison geglückt. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev besiegte am Sonnabend (03.08.2024) die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 2:1 (2:1). In einer temporeichen ersten Halbzeit zeigten die "Veilchen" die reifere Leistung gegen mutige, aber mitunter naiv verteidigende Niedersachsen. Nach dem Seitenwechsel brachten sie dann die Führung über die Zeit.

Aue-Coach Dotchev beförderte gleich drei Neuzugänge in die Startformation: Für den am Außenband verletzten Abwehrchef Niko Vukancic begann der 19-jährige Tim Hoffmann (ausgeliehen von Hertha BSC) in der Innenverteidigung, daneben standen auch der aus Trier gekommene Maxim Burghardt und der von St. Pauli II ins Erzgebirge gewechselte Mika Clausen in der Startelf.

Stefaniak knipst – Sanne antwortet schnell

Beide Mannschaften hatten von Beginn an das Visier hochgeklappt. Erik Majetschak (3.) und Marcel Bär (4.) vergaben die ersten Chancen für Aue, auf der anderen Seite verzeichnete Montell Ndikom zwei Abschlüsse (6./8.). Doch dann nutzten die "Veilchen" einen dicken Patzer in der Hintermannschaft der Niedersachsen zur Führung: Eine Flanke von rechts ließ Kapitän Fynn Arkenberg durchrutschen, dahinter stand Marvin Stefaniak völlig frei und hatte keine Mühe, den Ball aus Nahdistanz zum 1:0 zu versenken (9.).

Marvin Stefaniak brachte die Auer in der Anfangsphase in Führung.

Doch auch die Auer Defensive musste immer wieder aufpassen. Anthony Barylla lenkte einen Fernschuss per Kopf in höchster Not über das Tor (10.) – und nur wenige Minuten später konnte auch der Aufsteiger erstmals jubeln: Eine flache Hereingabe von Kolja Oudenne vollendete Tom Sanne zum 1:1 (15.).

Hannover verteidigt naiv – Bär nutzt Patzer

Anschließend ging es munter weiter. Bär traf nach einer Ecke per Volley-Abnahme den Pfosten (16.). Auch Hannover versteckte sich keinesfalls, sondern arbeitete mutig gegen den Ball – allerdings auch mit einer gehörigen Portion Naivität. Tim Hoffmann reichte ein langer Ball, um die 96-Abwehr komplett auseinanderzuhebeln – Torwart Toni Stahl kam heraus, doch Kilian Jakob war eher am Ball und Marcel Bär musste nur noch zum 2:1 einschieben (22.).

Auch nach der erneuten Auer Führung blieb das Spiel abwechslungsreich, wobei die "Veilchen" die reifere Leistung zeigten und durch Bär (24.), Stefaniak (29.) und Borys Tashchy (41.) die Führung hätten ausbauen können.

Aue bringt Führung über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel riskierte Aue nicht mehr so viel, wenngleich Hannover nach wie vor große Lücken bot. Jakob trieb den Ball völlig ungestört durchs Mittelfeld, Bär verpasste die mutmaßliche Vorentscheidung (57.). Auf der anderen Seite vergab Thaddäus Momuluh die Chance zum Ausgleich (63.).

Mit zunehmender Spieldauer gelang es den Gästen dann immer besser, die Auer in der eigenen Hälfte festzunageln. Die Sachsen überstanden diese Phase aber unbeschadet und kamen dann durch Seitz' Direktabnahme (75.) und Stefaniaks Freistoß (77.) wieder selbst zu Abschlüssen. Das Spiel blieb spannend bis zum Schluss, der eingewechselte Mustafa Abdullatif (81./90.) und Hayate Matsuda (90.) hatten noch Möglichkeiten für die Gäste – aber Aue brachte die knappe Führung über die Zeit.

mze