Volleyball | Bundesliga Enges Spiel für Dresden, klare Sache in Erfurt Stand: 30.11.2024 19:42 Uhr

Zum Auftakt in die zweite von drei Hauptrunden hält zwei unterschiedliche Gesichter für den Dresdner SC und Schwarz-Weiss Erfurt bereit. Die Tabellenführerinnen des DSC liefern sich beim 3:1 gegen die Ladies in Black Aachen ein enges Rennen, während die amtierenden Meisterinnen aus Stuttgart die Erfurterinnen deutlich mit 3:0 schlagen.

Mit 3:1 (23:25, 25:23, 22:25, 18:25) sicherte sich der Dresdner SC gegen die Ladies in Black Aachen die Tabellenführung der Volleyball Bundesliga, gestaltete das Duell bis auf den letzten Satz äußerst spannend. Grund dafür waren auf Dresdner Seite vor allem Fehler im Aufschlagspiel.

Erst kurz vor Ende eines engen ersten Satzes ging der DSC in Führung, was prompt zur Aachener Auszeit führte. Ohne positives Auswirkung für die Ladies in Black jedoch, denn nachdem sie vor allem wegen acht Aufschlagfehlern fast den kompletten ersten Satz einem Rückstand hinterhergelaufen waren, nutzten die Dresdnerinnen den ersten Satzball zum 25:23-Satzgewinn.

Enges Rennen in Aachen, Dresden erst in Satz 4 klar

Auch der zweite Satz war ein sehr enger, der DSC lag fast die ganze Zeit vorn, auch wenn Aachen immer wieder ausglich. Doch auf den letzten Metern machten es die Ladies in Black den Dresdnerinnen aus dem vorherigen Satz gleich, gingen ihrerseits in Führung und verwandelten den ersten Satzball zum 25:23. Auch der folgende Satz war hart umkämpft, am Ende setzten sich die Dresdnerinnen - trotz weiterer Aufschlagfehler, insgesamt gab es 22 für Dresden - durch. Erst im vierten Satz spielten die Tabellenführerinnen ihre Konstanz nach anfänglichem engen Rennen voll aus und gewannen mit 25:18. Damit ist klar: Der Dresdner SC bleibt auch zum Auftakt der zweiten Hauptrunde auf Platz eins.

Klare Sache in Erfurt, knapper letzter Satz

Ein entgegengesetztes Bild bot sich in Erfurt, bei Schwarz-Weiß Erfurt gegen den MTV Stuttgart. Die Thüringerinnen unterlagen deutlich mit 0:3 (12:25, 15:25, 23:25).

Gegen die amtierenden Meisterinnen und Pokalsiegerinnen gestaltete sich der Auftakt zwar enger als erwartet und mit einer zwischenzeitlichen Erfurter Führung: Ein 5-Punkte-Lauf stellte den Spielstand auf 8:3 für die Thüringerinnen. Doch die amtierenden Meisterinnen aus Stuttgart ließen sich nicht beirren und schlugen ihrerseits zurück, bis zum 12:25-Satzgewinn. Auch im zweiten Satz ließen die Stuttgarterinnen keine Zweifel aufkommen, schafften schnell einen weiten Abstand und gewannen 25:15. Erst im dritten Satz wurde es etwas enger, Erfurt führte zwischenzeitlich und hielt den Satz sehr eng. Nur mit 25:23 konnte sich der MTV Stuttgart diesen Satz sichern - und das klare 3:0. Damit rangiert Erfurt hinter Münster und den Ladies in Black Aachen weiter auf dem letzten Tabellenplatz, während Stuttgart auf Platz zwei steht.

Spio/npo