Fußball | EM-Auslosung EM 2024: Hammerspiele in Leipzig Stand: 02.12.2023 18:56 Uhr

Auf Leipzig kommen große Namen zu: Kylian Mbappe, Christiano Ronaldo und Luca Modric sind in der Messestadt im kommenden Jahr zu Gast. Die Sportler der Stadt freuen sich bereits.

Portugal, Italien, Niederlande, Tschechien, Kroatien und Frankreich: Die Creme de la Creme des europäischen Fußballs ist im kommenden Juni zu Gast in Leipzig. Das hat die Auslosung am Samstag (02.12.2023) ergeben, die Fußballenthusiasten der Stadt gemeinsam im Marriott-Hotel verfolgt haben. Die Vorfreude ist nicht nur bei den Fans groß, sondern auch bei den Sportlern in der Messestadt.

Anja Mittag: "Das hätte man sich nicht besser vorstellen können"

Fußball-Olympiasiegerin Anja Mittag, Leipziger Euro-Botschafterin, freut sich angesichts der Auslosung auf "tollen Fußball". Nach der Auslosung sagte die Co-Trainerin der RB-Leipzig-Frauen und Spielerin der BSG Chemie Leipzig Sport im Osten, dass sie ein hohes fußballerisches Niveau erwartet, aber auch "tolle Stimmung bei schönem Wetter in einer Stadt, die begeistern kann. Und die die Menschen auch wieder nach Leipzig holt." Am meisten freut sie sich auf die Franzosen, für die es im Stadion Leipzig gegen die Niederlande geht.

DHfK-Spieler freuen sich auf "Heimspiele"

Mit Matej Klima und Dominico Ebner können sich zwei Akteure von Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig auf Spiele ihrer Heimatländer in ihrem Wohnort freuen. Während der Tscheche Klima sich über die kurze Anreise der Fans freut, warnt der Deutsch-Italiener Ebner die Bars der Stadt, die Aperolbestände aufzufüllen. Generell seien etliche Spieler des SC DHfK große Fußballfans und sei die Vorfreude auf das Turnier vor der Haustür groß.

Ronaldo zu Gast am Cottaweg

Das erste Duell an der Pleiße steigt am 18. Juni 2024. Portugal, Titelträger der EM 2016, trifft auf in Gruppe F auf Tschechien, dem Finalgegner Deutschlands von 1996. Die Tschechen, die aufgrund der kurzen Anreise sicher etliche Fans mitbringen, haben in der Qualifikation immerhin Polen hinter sich gelassen. Portugal ist mit zehn Siegen aus zehn Spielen zur EM gestürmt. In Leipzig kann man wohl eines der letzten Länderspiele von Christiano Ronaldo bestaunen, der trotz seines Abgangs nach Saudi-Arabien und seines durchaus fortgeschrittenen Alters noch fester Bestandteil der Nationalmannschaft ist.

Mbappé trifft auf Oranje

Weiter geht es dann am 21. Juni mit dem Duell der Gruppe F zwischen den Niederlanden und Frankreich. Niederlande, Leipzig, da war doch was: 2006 fluteten tausende Holland-Fans die Messestadt und tauchten nicht nur das Zentralstadion in Orange. Nach sportlichen Krisenzeiten und zwei verpassten Turnieren, war bei der letzten Euro im Achtelfinale Schluss, bei der WM reichte es immerhin noch zum Viertelfinale. Ganz anders der Gegner Frankreich, der um Top-Star Kylian Mbappe seit Jahren die Fußballwelt aufmischt.

Ähnliche Bilder wie 2006 erwarten die Messestadt: Oranje-Fans im Stadion in Leipzig.

Titelverteidiger gegen Vizeweltmeister

Und auch das letzte Spiel am 24. Juni in der Gruppenphase am Cottaweg verspricht einen Kracher: Titelverteidiger Italien trifft auf Kroatien, Vizeweltmeister von 2018, rund um Altstar und Fußballikone Luca Modric. Die Spieler vom Stiefel haben nach der verpassten WM lange um die Quali für das Turnier in Deutschland zittern müssen, Kroatien hat sich hinter der Türkei letztlich souverän das Ticket für die Euro gesichert.

Top-Achtelfinale wartet - Hoffnung auf Tickets lebt

Im Achtelfinale trifft der zweite der Gruppe F in Leipzig auf den Sieger aus Gruppe D. Es könnte also heißen: Christiano Ronaldo gegen Kylian Mbappe in einem K.o.-Spiel. Dem vielleicht letzten auf der ganz großen Bühne für den mehrfachen Weltfußballer aus Portugal.

Kylian Mbappé war 2021 bereits zu Gast in Leipzig. 2024 kommt er mit der Nationalmannschaft wieder.

Wer noch kein Ticket hat, muss nicht komplett verzweifeln. Ab Montag gibt es noch einmal eine Verkaufsphase, allerdings über die Verbände. Doch auch danach gibt es noch eine Tauschbörse. Hoffnung den Krachern in Leipzig vor Ort beizuwohnen gibt es also noch für alle Kurzentschlossenen.

