Handball | 2. Bundesliga EHV Aue setzt Trainer Stephan Just vor die Tür Stand: 06.11.2023 16:51 Uhr

Das Kapitel von Stephan Just bei Handball-Zweitligist EHV Aue ist beendet. Das Tabellenschlusslicht hat sich nach nur einem Sieg aus zehn Spielen von seinem Trainer getrennt.

Die mächtig verpatzten ersten zwei Saisonmonate haben Trainer Stephan Just den Job bei Zweitliga-Rückkehrer EHV Aue gekostet. Wie die Erzgebirger am Montag (6. November) in wenigen Zeilen vermeldeten, wurde der 44 Jahre alte Ex-Nationalspieler "aufgrund des bisherigen sportlichen Abschneidends und nach Analyse der bisherigen Spiele" beurlaubt.

Noch kein Nachfolger für Just

Der bis dato einzige Sieg in mittlerweile zehn Anläufen war dem EHV am 7. Oktober beim 29:25 daheim gegen den TV Hüttenberg gelungen. Aue hält die Rote Laterne und hat derzeit fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Zuletzt verlor man das Sachsenderby gegen den HC Elbflorenz vor fast 1.700 Fans in der Erzgebirgshalle.

Stephan Just ist nicht länger Trainer beim EHV Aue.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Interimsweise verantworten Co-Trainer Philipp Braun und Torwarttrainer Michael Hilbig die Mannschaft. Aue gastiert am kommenden Samstag (11. November, 18 Uhr, im SpiO-Liveticker) beim Tabellenfünften TuS N-Lübbecke.

Seit April 2022 im Amt

Just hatte das Amt im April 2022 vom damals zurückgetretenen Kirsten Weber übernommen, konnte den späteren Abstieg jedoch nicht mehr verhindern. Anschließend führte der gebürtige Eisenacher die Auer jedoch souverän zurück ins HBL-Unterhaus. "Der direkte Wiederaufstieg ist mit seinem Namen verbunden", bedankte sich der Verein zum Abschied.

red/pm