Fußball | 3. Liga Dynamo-Trainer Anfang: Diesen Spielertyp suchen wir noch Stand: 24.08.2023 14:57 Uhr

Holt Dynamo Dresden in der letzten Woche bis zum Ende der Sommer-Transferphase noch jemanden? Möglich, sagt Coach Markus Anfang. Der Neue muss aber ein ganz bestimmtes Profil haben.

Einen, der die Freistöße reinmacht und der die Chancen nutzt – so einen Spieler wünscht sich Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang noch. Wie der 49-Jährige am Donnerstag (24.08.2023) auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II (Samastag, 26.08.2023, 14 Uhr) sagte, schaue sich der Verein entsprechend auf dem Transfermarkt um.

Nachjustieren in der Torgefährlichkeit

"Wir werden das aber nicht aus Aktionismus heraus machen. Er muss uns besser machen", sagte Anfang und formulierte das Spielerprofil des potenziellen Neuzugangs so: "Einen Standardschützen und einen, der aus der Distanz ein Tor machen kann, würde uns gut zu Gesicht stehen. Ich glaube, dass wir auch viele Strafraumszenen haben, in denen wir Tor hätten machen können. Grundsätzlich geht es darum, eine gewisse Torgefährlichkeit an den Tag zu legen, dass wir da vielleicht nochmal nachjustieren."

Anfang: "Haben viele Strafraumszenen"

Neuner oder Zehner? "Eine Position wäre zu wenig"

Drittligist Dynamo Dresden hatte nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg in der Sommerpause einen großen Personalumbruch vorgenommen, 13 Spieler verließen den Klub, acht Spieler kamen neu. Erst in der vergangenen Woche wurden Mittelfeldspieler Tom Berger und Abwehrmann Lars Bünning verpflichtet.



Ob Anfang nun einen Neuner oder einen Zehner sucht, da wollte sich der Dresdner Trainer nicht festlegen. Nur so viel ist ihm bereits klar: "Nur eine Position wäre zu wenig, wir müssen ein bisschen variabler sein."

"Knoten noch nicht geplatzt"

Und falls das mit der Neuverpflichtung bis zum Schließen des Transferfensters nicht klappt, setzt Anfang darauf, dass sich bei dem anderen noch die Ladehemmung vor dem Tor löst. "Wir haben einige Spieler, die in der Lage sind, den Unterschied zu machen. Aber da ist der Knoten noch nicht geplatzt."

-----------------

Dirk Hofmeister