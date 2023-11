Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden vor Karnevalsbeginn bei Viktoria Köln: "Et kütt wie et kütt" Stand: 09.11.2023 16:03 Uhr

Die SG Dynamo Dresden eröffnet den 15. Spieltag am Freitagabend bei Viktoria Köln. Die Heimmacht von der Elbe muss auswärts beim zuhause ungeschlagenen Team vom Rhein antreten.

Kurz vor dem 11.11. geht es für den gebürtigen Kölner Markus Anfang und seine SGD ins Rheinland. Am Freitagabend (10. November, 19:00 Uhr live im Ticker und Audiostream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) tritt Dynamo Dresden bei Viktoria Köln an.

Anfang über Meißner: "Erfolgserlebnisse haben ihm gut getan"

Das letzte Gastspiel bei der Viktoria verlor die SGD mit 1:2. Damaliger Doppeltorschütze für Köln war Robin Meißner, der inzwischen seine Schuhe für Dynamo schnürt und beim Heimsieg gegen Freiburg am vergangenen Wochenende sein erstes Saisontor in der Liga für Dresden erzielt hat.

Bereits im Pokal in Niesky traf der Stürmer. Seinen Trainer freut das: "Die Erfolgserlebnisse, die er in einer Woche gesammelt hat, die haben ihm gut getan. Das ist wichtig für solche Spieler, die davon leben, dass sie ein gewisses Selbstvertrauen entwickeln. Das merkst du ihm im Training an." Wie es gegen seinen Ex-Verein für Meißner läuft, werde man sehen, so Anfang. Der Coach wechselte auf der Pressekonferenz ins Kölsch: "Et kütt wie et kütt" – es kommt, wie es kommt.

Beim letzten Gastspiel der SGD bei Viktoria traf Robin Meißner doppelt für die Rheinländer.

Viktoria Köln mit "viel individueller Qualität"

Die Rheinländer spielen eine Saison mit Licht und Schatten, haben Siege gegen Werder Bremen oder Verl eingefahren, aber auch gegen Lübeck verloren. Zuhause ist das Team von Olaf Janßen noch ungeschlagen. "Sie haben eine physisch sehr starke Mannschaft. Wir müssen bei Standardsituationen aufpassen, auch wenn Viktoria da bisher noch nicht so viele Tore daraus gemacht hat. Sie haben viel Körperlichkeit in ihren Reihen und auch eine hohe individuelle Qualität", analysierte SGD-Coach Markus Anfang den Gegner auf der Pressekonferenz vor der Partie. Paul Lehmann wird den Dresdnern fehlen, Kyrylo Melichenko ebenso. Jonas Oehmichen ist fraglich, fällt wohl aus. Das gleiche gilt für Lucas Cueto, der nach seiner langen Verletzung kaum trainiert hat bisher.

Anfang: "Gedanken Tabelle haben wir nicht"

Offensiv kann der Trainer fast aus den Vollen schöpfen, ließ sich nicht in die Karten schauen, ob Panagiotis Vlachodimos oder Tom Zimmerschied startet, wer im Zentrum den Vorzug bekommt oder auch auf der anderen Außenseite, wo mit Jakob Lemmer und Dennis Borkowski zwei Spieler um den Startplatz kämpfen. Mit einem Sieg könnte Dynamo die Tabellenführung ausbauen und im Fernduell mit Regensburg vorlegen. Der Jahn spielt erst am Sonntagabend. Dennoch erklärt Anfang: "Den Gedanken Tabelle haben wir gar nicht. Den Gedanken, Spiele zu gewinnen, den haben wir und den leben wir auch."

jar