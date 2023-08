Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden - Mit Selbstkritik zum Lieblingsgegner Stand: 26.08.2023 09:00 Uhr

Dynamo Dresdens nächster Gegner Borussia Dortmund II hat in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert. Die Sachsen dagegen vergeben zu viele Chancen. Wie kann SGD-Coach Anfang das ändern? Und wieso ist der BVB so stark?

Lieblingsgegner – Drittligist Dynamo Dresden reist im kommenden Drittligaspiel am Samstag (26.08.2023, ab 14 Uhr im Ticker und komplett live hören) zu einem echten Lieblingsgegner. Die Schwarz-Gelben aus Dresden müssen zu den Schwarz-Gelben von Borussia Dortmund II – und konnten hier zuletzt immer punkten. In den letzten fünf Pflichtspielen gewann Dresden viermal und holte ein Remis, die letzte Niederlage kassierte Dresden vor fast 14 Jahren im September 2009 (0:1).

BVB II - Ungeschlagen, mit 1:0-Torverhältnis

In der aktuellen, noch jungen, Saison 2023/2024 ist das Team von Dortmunds U23 allerdings noch ungeschlagen. Und zwar mit einem kuriosen Torverhältnis von 1:0. Das spricht für eine gute Defensive. Dynamo-Coach Markus Anfang hat zudem beobachtet: "Sie sind ein Stück reifer geworden und haben sich mit Leuten verstärkt, die die Liga kennen. Sie sind abgeklärter und ruhiger geworden."

Gewohntes Dresdner Bild gegen Dortmund II: Dynamo-Jubel.

Dortmund u.a. mit Ex-Zwickauer Göbel

Zu den Dortmunder Neuzugängen zählen der erfahrene Ex-Zwickauer Patrick Göbel in der Abwehr, der frühere Auer Paul-Philipp Besong für den Angriff oder der Ex-Ingolstädter Flügelläufer Justin Butler. "Es wird ein schweres Spiel", blickt Anfang auf das Duell am Samstag in der großen BVB-Arena voraus.

Dresden: Noch kein Spiel "zu Null"

Dynamo selbst reist mit dem Schwung des 2:1-Sieges von Dienstag gegen Mannheim in den tiefen Westen. Doch trotz Erfolg und Tabellenplatz vier sieht Anfang noch einige Kritikpunkte am Spiel seiner Elf. Da ist die Anfälligkeit in der Abwehr – Dresden kassierte in jedem Saisonspiel ein Tor.

"Müssen ansprechen, wenn wir die Tore nicht machen"

Und da ist die fehlende Chancenverwertung – allein im Mannheim-Spiel hatte Dynamo sieben klare Torchancen, kam in der gesamten Partie auf 17:10 Torschüsse. Doch sein Team traf nur zweimal. "Wenn wir darüber sprechen, dass wir in der Defensive zu Null spielen, müssen wir vorn auch vorne ansprechen, wenn wir die Tore nicht machen", sagt der 49-Jährige.

Anfangs Pädagogik gegen Ladehemmung: "Verprügeln"

Zur Verbesserung der Chancenverwertung schaut sich der Verein laut Anfang noch einmal auf dem Transfermarkt um (Profil: Standardschütze mit Torgefahr). Außerdem gibt er einen Einblick in Sachen Stürmermotivation. Einen trainerpädagogischen Einblick mit Augenzwinkern: "Wir holen sie einzeln ins Trainerzimmer, verprügeln sie und schicken sie wieder raus. Und sagen: wenn ihr nicht trefft, geht es weiter so", sagt Anfang mit einem Grinsen. Und fügt dann ernsthaft hinzu: "Natürlich machen wir das nicht, natürlich reden wir mit den Jungs." Beim Dortmunder Abwehrbollwerk platzt so hoffentlich am Samstag der eine oder andere Knoten.

----------------

Dirk Hofmeister