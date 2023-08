Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden klettert nach Sieg in Dortmund an die Tabellenspitze Stand: 26.08.2023 16:00 Uhr

Erfolgreiches Ende einer englischen Woche für Dynamo: Die Dresdner setzten sich im Schwarz-Gelb-Duell bei Borussia Dortmund II durch. Die Sachsen mussten nur kurz zittern und sind nun Drittliga-Tabellenführer.

Dynamo Dresden hat den dritten Sieg der noch jungen Saison gefeiert. Bei der U23 von Borussia Dortmund feierten die Sachsen am Samstag (26.08.2023) einen verdienten 2:0-(1:0)-Erfolg. Für Dresden, das mit dem Dreier zwischenzeitlich an die Drittliga-Tabellenspitze klettert, trafen Kapitän Stefan Kutschke (6.) sowie Dennis Borkowski per Foulelfmeter (77.). Weitere Hochkaräter ließ das Team von Dynamo-Coach Markus Anfang liegen.

Dynamo-Feuerwerk zu Beginnn

Als Borkowski in der Schlussphase der Partie traf, hätte das Duell längst entschieden sein müssen. Vor allem in der ersten Halbzeit überrannten die Dresdner ihren Gegner buchstäblich. Auf der linken Außenbahn konnte sich Dresdens Tom Zimmerschied praktisch ohne Gegenwehr bewegen.

Zimmerschied war es auch, der das 1:0 auflegte: Kutschke musste im Fünf-Meter-Raum nur den Fuß hinhalten, Dresden führte. Die Anfangsphase erinnerte an das letzte Gastspiel der Dresdner im März dieses Jahres. Bereits damals machten die Dynamo-Fans die Partie zu einm Heimspiel. Diesmal standen von den knapp 4.000 Zuschauern wieder mehr als die Hälfte im Dresden-Fanblock. Damals führte Dynamo nach 17 Minuten bereits 3:0. Doch diesmal agierte das Anfang-Team nicht so konsequent.

Kutschke köpft am leeren Tor vorbei

Bei der besten Chance köpfte Kutschke aus spitzem Winkel neben das leere Tor (21.). Zuvor und danach scheiterten Paul Will (16.) oder Jakob Lemmer am glänzend aufgelegten BVB-Keeper Marcel Lotka. Die Dresdner überlegenheit illustrierten 12:4 Torchancen sowie 67 Prozent Ballbesitz der ersten Hälfte.

Dortmund II lange abgemeldet

Von Dortmund war lange nichts zu sehen. Aus dem Nichts hätte Jermain Nischalke ausgleichen können, Doch Dynamo-Keeper Stefan Drljaca parierte glänzend (38.). Nach dem Wechsel hatte der BVB-Nachwuchs durch defensive Wechsel und höheres Pressing mehr Zugriff auf das Spiel. Doch in die beste Phase der Westfalen traf Borowski. Nach einem Foul von Dortmunds Guillermo Bueno Lopez an Niklas Hauptmann im Strafraum verwandelte der Leipziger Leihspieler den fälligen Elfer sicher (77.). Damit war die Partie entschieden.

Dynamo: Erstmals in dieser Saison ohne Gegentor

Dynamo feierte erstmals in dieser Saison einen "Zu-Null"-Sieg, das gelang zuvor in elf Partien nur einmal. Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison haben die Dresdner nach vier Spieltagen neun Punkte. Dortmund II, das bisher in drei Spielen ohne Gegentor blieb, kassierte beim 0:1 den ersten Treffer nach zuvor 276 Minuten mit weißer Weste.

Stimmen zum Spiel

Markus Anfang (Trainer Dynamo Dresden): "Ich freue mich riesig. Ich glaube, heut haben wir hochverdient gewonnen. Gegen eine gute Mannschaft, gegen die Du erstmal Chancen erarbeiten musst. Wir hatten viele Chancen und insgesamt war es ein gutes Spiel. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen können, der Dortmunder Tormann hat es aber auch gut gemacht, hat gut gehalten. Vielleicht heben wir uns das auf für die kommenden Wochen. Ich glaube, dass wir viel Potenzial haben."

Stefan Kutschke (Kapitän Dynamo Dresden): "Wir wollten die englische Woche mit einem Sieg abschließen, und auch zu Null, das war uns ganz wichtig. Auch, wenn wir manchmal Phasen dabeihatten, wo wir um ein Tor gebettelt haben und unsere Chancen nicht konsequenzt ausgespielt haben. Es war ein guter Auftritt. Die erste Halbzeit war es nahe sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen das Tempo verloren, deshalb haben ein paar Probleme bekommen. Aber insgesamt sind wir mega-zufrieden."

Dennis Borkowski (Torschütze Dynamo Dresden): "Es ist schön, hier zu gewinnen. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin überglücklich. Wir sind alle sehr froh, dass wir zu Null gespielt haben. Die englische Woche hätte man nicht besser abschließen können. Beim Elfmeter habe ich mich mit Kutsche vorher abgesprochen, dass wir uns abwechseln. Ich bin da sehr froh drüber und ch fühle mich auch gut. Er hat ihn mir dann gegeben. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin unheimlich froh, dass ich getroffen habe."

----

Dirk Hofmeister