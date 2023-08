Fußball | Regionalliga Dritte Niederlage in Folge: Chemnitzer FC unterliegt auch in Cottbus Stand: 20.08.2023 16:14 Uhr

Der Chemnitzer FC hat auch gegen Energie Cottbus verloren und rutscht so langsam aber sicher in die Krise. Nach einem Elfmetertor kurz vor der Halbzeit hatte der CFC den Ausgleich mehrmals auf dem Fuß. Ein Jokertor der Lausitzer machte aber den Sack zu.

CFC-Trainer Christian Tiffert musste aufgrund der vielen Verletzungen im Kader erneut improvisieren. Als Ersatz für den verletzten Leon Amapadu begann Lukas Stagge. Zudem rotierte Stanley Keller für Marius Schreiber in die Startelf. "Pele" Wollitz nahm drei Veränderungen im Vergleich zum Sieg gegen Hansa Rostock II vor. Doppeltorschütze Tim Heike bekam das Vertrauen, neben Phil Halbauer ließ der Energie-Trainer auch Cedric Euschen auf der Bank. Alexander Prokopenko durfte stattdessen von Beginn an ran. Außerdem kehrte Routinier Maximilian Oesterhelweg für Joshua Putze zurück in die Startelf.

CFC mit Tatendrang

Von Beginn an machten die Chemnitzer im Stadion der Freundschaft Druck. Dejan Bozic wagte gleich per Fallrückzieher den ersten Annäherungsversuch (2.). Eine Ecke von Niclas Walther landete nach einem halbgaren Klärungsversuch beim Chemnitzer Kapitän Tobias Müller, der aus der Distanz aber an Alexander Sebald im Tor der Lausitzer scheiterte (18.). Der CFC störte den Spielaufbau der Hausherren früh, lief mit viel Risiko hoch an. Die Cottbuser fanden nur schwer in die Partie.

Ab der 25. Minute kamen aber auch die Lausitzer in Fahrt. Clever freigespielt, hatte Timmy Thiele die erste gefährliche Chance. Allein vor dem Tor konnte er den Ball aber nicht an CFC-Keeper Wunsch vorbeibringen (30.). Die Chemnitzer positionierten sich nun defensiver, klärten alle Chancen souverän. Lediglich mit Distanzschüssen näherten sich die Brandenburger an. Vor der Pause foulte der Chemnitzer Schlussmann Wunsch Prokopenko im Sechzehner - glasklarer Elfmeter. Knipser Thiele ließ sich diese Chance nicht nehmen. Der Routinier wuchtete die Kugel ins rechte Eck, Wunsch sprang nach links (45.). Mit dem 0:1-Rückstand ging die Tiffert-Elf in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff folgte die nächste Hiobsbotschaft für die Gäste. Felix Müller, der letzte noch verbleibende Innenverteidiger, musste humpelnd vom Platz. Tiffert schickte Mittelfeldmann Roman Eppendorf auf den Rasen. Dennoch gaben die Chemnitzer nicht auf. Besonders per Kopf brachte Bozic die Lausitzer Hintermänner mehrfach in die Bredouille (74./77.). Einmal rettete die Latte. Die beste Gelegenheit für den Ausgleich verpasste Bozic, weil er frei vor Sebald das Tor nicht traf (86.). Händchen bewies daraufhin nicht der CFC, sondern Energie-Trainer Wollitz. Für den Ex-Chemnitzer Campulka betrat Tünay Bektas den Rasen (87.).

Bektas mit Jokertor

In der 89. Minute machten die Brandenburger endgültig den Deckel drauf. Ungeordnete Chemnitzer ließen eine Flanke über links durchrutschen. Aus spitzem Winkel traf Tünay das Leder optimal, Wunsch konnte nur noch hinterhersehen, verhinderte mit drei Paraden in der Schlussphase aber eine noch höhere Niederlage.

twe