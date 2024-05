Eishockey | DEL2 Dresdner Eislöwen verstärken sich mit Meister-Verteidiger Stand: 08.05.2024 09:11 Uhr

Nach der Katastrophensaison basteln die Dresdner Eislöwen am neuen Kader. Für die Defensive wurde nun ein in Nordamerika ausgebildeter Deutsch-Kanadier verpflichtet.

Die Dresdner Eislöwen haben Tariq Hammond für die neue Spielzeit unter Vertrag genommen. Der 30-jährige Kanadier mit deutschen Wurzeln kommt von Meister Eisbären Regensburg in die sächsische Landeshauptstadt.

In der Oberpfalz stand Hammond in allen Hauptrundenspielen und 18 Playoff-Partien auf dem Eis. Neben seiner Abwehrarbeit trat er vor allem als Vorbereiter in Aktion (25 Assists). Seine Plus-Minus-Statistik in der Saison steht bei +30.

Hammond: "Von Dresden nur Gutes gehört"

"Mein erstes Jahr in Deutschland war einfach nur großartig, mit der Krönung die Meisterschaft mit den Eisbären zu gewinnen. Ich habe nun aber große Lust eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich habe mit einigen Bekannten gesprochen, die in Dresden gespielt haben und nur Gutes gehört", erklärte Hammond.

Nach über 200 Spielen in der ECHL sowie der AHL kam er vor zwei Jahren nach Europa und spielte zunächst in der Slowakei für Dukla Michalovce bevor er nach Regensburg weiterzog. Nun also Dresden.

Importspieler-Kontingent wird nicht belastet

Matthias Roos, der Sportdirektor der Eislöwen, freut sich auf einen "gut ausgebildeten" und "erfahrenen Verteidiger. Er wird unserer Defensive mehr Stabilität geben und uns auch mit seinen offensiven Qualitäten weiterhelfen." Außerdem wichtig für die Kaderplanung: "Da er einen deutschen Pass besitzt, fällt er zudem nicht unter das Importspieler-Kontingent."

Damit umfasst der Kader der Eislöwen aktuell 19 Spieler.

Aktueller Kader 2024/2025:

Tariq Hammond, Mitch Wahl, Vincent Hessler, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Ricardo Hendreschke, David Suvanto, Nicolas Schindler, Sebastian Gorcik, Yannick Drews, Janick Schwendener, Samuel Schindler, Tomas Sykora, Bruno Riedl, Arne Uplegger, Johan Porsberger, Travis Turnbull, Tomas Andres

spio