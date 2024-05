Fußball | Regionalliga Drei Leistungsträger verlassen die BSG Chemie Leipzig Stand: 07.05.2024 13:15 Uhr

Sie waren und sind Leistungsträger und werden ab Sommer der BSG Chemie Leipzig den Rücken kehren. Aber Philipp Harant, Denis Jäpel und Lucas Surek werden nicht in höhere Ligen oder zu anderen Regionalligisten wechseln, sondern sich auf die berufliche Zukunft konzentrieren.

Die Abgänge kommen durchaus überraschend. Denn Jäpel und Harant sind mit 25 eigentlich eher in der fußballerischen Blüte, Surek hätte mit 27 trotz seiner Verletzung auch noch einige Jahre vor sich. Aber das Trio setzt ab dem Sommer andere Prioritäten.

Surek mit Knieverletzung zum Karriereende

Jäpel wird nach drei Jahren bei Chemie in seiner Heimatstadt Weimar zurückkehren, wo er sich um Familie und Beruf konzentrieren will. Surek spielte vier Jahre für die Grün-Weißen und wird seine fußballerische Karriere im Sommer beenden. Beim Stadtderby am vergangenen Sonntag zog er sich eine Knieverletzung zu, die für das vorzeitige Saison- und damit auch Karriereaus sorgt. Er wolle sich jetzt auch den "anderen schönen Dingen des Lebens widmen". Harant schließt sich Oberligist FSV Schöningen an, wo er auf den Magdeburger Christian Beck treffen wird. Auch sein Fokus werde aber auf einer Ausbildung liegen.

Weggang des Trios schmerzt Chemie sehr

Hans Jerke aus der sportlichen Leitung der BSG Chemie Leipzig bedauerte die Abgänge: "Wir müssen als Verein damit umgehen, wir sind den Jungs sehr dankbar. Alle sind ein wichtiger und anerkannter Bestandteil der Mannschaft und haben das Gesicht des Teams geprägt. Auch durch die Leistungen auf dem Platz schmerzt uns der Weggang sehr, auch wenn die Entscheidung in allen drei Fällen natürlich nachvollziehbar ist und wir ihnen für ihre Zukunft nur das Beste wünschen."

Damit wird es für das Trio am kommenden Sonntag gegen den BFC Dynamo (12:55 Uhr im MDR FERNSEHEN und Livestream) zu einem emotionalen letzten Aufritt – auf und im Fall Surek neben dem Feld – kommen.

spio/pm