Leichtathletik | Meeting Diskuswerfer Martin Wierig feiert beim SoleCup in Schönebeck Abschied Stand: 19.07.2024 17:24 Uhr

Schon 16 Mal nahm Diskuswerfer Martin Wierig am SoleCup in Schönebeck teil. Die 18. Ausgabe wird für den Magdeburger die letzte sein. Denn der 37-jährige Olympia-Teilnehmer von 2012 bestreitet am Samstag seinen letzten Wettkampf (live im Video-Stream).

Er feiert Abschied in seinem "Wohnzimmer": Diskuswerfer Martin Wierig gibt seinen Ausstand beim 18. SoleCup in Schönebeck bei Magdeburg. Der MDR überträgt das Meeting am Sonnabend (20. Juli 2024) ab 12:00 Uhr im Livestream.

Dass mit dem "Wohnzimmer" ist nicht übertrieben. Nur eine einzige Ausgabe verpasste der 37-Jährige, der das Sportgymnasium in Magdeburg besuchte. Insgesamt 24 Jahre lang warf er den Diskus: "Es war eine unfassbar schöne Reise vom Seehäuser Jungen zum Magdeburger Olympioniken", schrieb er auf Instagram. Diese Momente werde er "für immer ini meinem Herzen tragen". 2012 schaffte er es zu den Olympischen Spielen nach London, wo er Rang sechs belegte.

Nach einer Knie-OP im Anschluss an die Heim-EM 2022 in München, konnte er nicht mehr an die ganz großen Leistungen anknüpfen und verpasste die Quali für die Spiele in Paris. Deshalb gibt er nun in Schönebeck den Abschied, in seinem "Wohnzimmer" wie er es nennt und wo er auch 2012 seine persönliche Bestweite mit 68,33 Metern aufstellte. Neben den Diskuswettbewerben steigen im "Stadtwerke Sportpark" auch Wettkämpfe im Kugelstoßen und Hammerwerfen. Wierigs Wettbewerb beginnt um 16:10 Uhr.

cke