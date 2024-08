Stadtrat stimmt zu Deutschlandtour 2025: Halle kann Etappenort für Radrennen werden Stand: 29.08.2024 08:20 Uhr

Die Stadt Halle bewirbt sich als Etappenort für die Deutschlandtour 2025. Der Stadtrat hat die Entscheidung für das Radrennen bei seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich bestätigt. Die Vorabstimmungen zwischen Bürgermeister Egbert Geier, dem Land und den Veranstaltern sind bereits abgeschlossen. Die letzte Tour-Etappe könnte in Magdeburg enden.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Deutschlandtour kostet Halle rund 100.000 Euro

Halle erhoffe sich dadurch bundesweite Aufmerksamkeit und einen Imagegewinn, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Mittwoch. Die Kosten von rund 100.000 Euro sollen demnach zur Hälfte über Sponsorengelder aufgebracht werden.

Die Bedingungen vor Ort und die Strecken-Varianten sind nach Angaben der Stadt bereits geprüft worden. "Ergebnis: Die finale Etappe der Deutschlandtour 2025 kann und soll in Halle (Saale) starten", hieß es Ende Juli in der Mitteilung der Stadt. Nach den Worten Geiers ist die Stadt bereit für dieses große Radsport-Ereignis – mit tausenden Zuschauern an der Strecke.

Enden soll die letzte Tour-Etappe dann in Magdeburg. Das hatte der Stadtrat der Landeshauptstadt im Mai beschlossen, aber unter Vorbehalt. Die Stadt will, dass sich das Land an den Kosten beteiligt.

Einziges deutsches Etappenrennen im Profi-Radsport

Die Deutschlandtour ist Angaben der Veranstalter zufolge das einzige deutsche Etappenrennen im Profi-Radsport der Männer. Im kommenden Jahr soll die Tour vier Etappen umfassen, die vom 20. August bis 24. August 2025 gefahren werden. In der Vergangenheit hatte es bereits in Stendal und Dessau-Roßlau die Idee gegeben, Zielort einer Schlussetappe der Rundfahrt zu werden.

In den jeweiligen Stadträten fanden die Pläne aber aus Kostengründen keine Mehrheit. Die Austragung einer Etappe ist für Städte vor allem durch den medialen Werbeeffekt interessant. So werden sie nicht nur in klassischen und sozialen Medien mehrfach genannt, es gibt auch eine umfassende Live-Berichterstattung im Fernsehen.

MDR (Norma Düsekow, Moritz Arand, Andrea Iffert, Maren Wilczek) | Erstmals veröffentlicht am 31.07.2024