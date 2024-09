Fußball | Regionalliga Dennis Kutrieb ist neuer Trainer beim BFC Dynamo Stand: 26.09.2024 11:43 Uhr

Die Trainerfrage beim BFC Dynamo ist gelöst: Wie der Verein am Donnerstag (26. September 2023) mitteilte, wird ab sofort Dennis Kutrieb an der Seitenlinie der Berliner stehen. Kutrieb kehrt damit zu seinem ehemaligen Verein zurück.

Mitte des Monats hatte Kutrieb gerade erst seinen Vertrag beim Regionalliga-Konkurrenten FC Viktoria Berlin aufgelöst, nun hat er schon einen neuen Job: Der 44-Jährige tritt beim BFC Dynamo die Nachfolge von Andreas Heraf an, der sein Engagement nach sechs Spieltagen aus gesundheitlichen Gründen beendet hatte.

Internationale Erfahrung für Hohenschönhausen

Mit Kutrieb bekommt der BFC einen Trainer, der den Verein kennt: Schon vor 20 Jahren spielte er erstmals am Sportforum und schoss in 31 Spielen 16 Tore. In der Saison 2006/07 kehrte er nach Hohenschönhausen zurück, sodass er auf insgesamt 71 Spiele für den BFC kommt. Als Trainer blickt der gebürtige Berliner schon auf Stationen bei der VSG Altglienicke und Tennis Borussia zurück, mit letzteren stieg er 2018/19 in die Regionalliga auf. Auch internationale Erfahrung kann Kutrieb vorweisen, in England wurde er bei Ebbsfleet United mehrmals als Trainer des Monats ausgezeichnet.

Zuletzt stand er seit Juni beim FC Viktoria Berlin unter Vertrag, den er allerdings vergangene Woche (19. September 2024) verlassen hatte, nachdem auch der Geschäftsführer Sport Rocco Teichmann und Sportdirektor Bernd Nehrig gegangen waren.

Dennis Kutrieb beim FC Viktoria Berlin.

Weiler bleibt Co-Trainer

Der BFC beschreibt Kutrieb als "jungen und ambitionierten Trainer, der den BFC Dynamo, das Sportforuum und die Regionalliga Nordost bestens kennt". Nils Weiler, der den BFC zuletzt interimsweise trainierte und schon als neuer Cheftrainer gehandelt wurde, wird den Posten des Co-Trainers behalten.

Die Hohenschönhauser stehen in der Regionalliga Nordost nach neun gespielten Partien aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, punktgleich mit Greifswald auf Platz fünf und einen Punkt hinter Absteiger Halle auf Platz drei. Am Samstag (28. September 2024, 13 Uhr) gibt Kutrieb sein Debüt nun auch an der Seitenlinie gegen Rot-Weiß Erfurt. SPORT IM OSTEN ist im Liveticker dabei.

SpiO/npo