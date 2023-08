Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC vor Mammutaufgabe bei Energie Cottbus Stand: 19.08.2023 13:24 Uhr

Dem Chemnitzer FC missglückte der Saisonstart. Mit einem Punkt aus drei Partien ist der CFC im Tabellenkeller angekommen. Nun steht das Tiffert-Team vor der nächsten schweren Aufgabe. Die Himmelblauen reisen am Sonntag zum amtierenden Meister Energie Cottbus in die Lausitz (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

Auf die bittere 1:6-Niederlage bei Oberliga-Aufsteiger Hansa Rostock II folgte in der vergangenen Woche eine knappe 1:2-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen Greifswald. Der CFC bot den Gästen dabei eigentlich ausreichend Paroli, hatte dann aber gleich mehrfach Pech. Erst leiteten mehrere Chemnitzer durch abgefälschte Bälle unglücklich das zweite Tor des Gegners ein – Marke "Slapstick", dann wurde dem Team von Christian Tiffert nach einem Foul an Stephan Mensah noch ein Elfmeter verwehrt. "Das kann ich einfach nicht verstehen, das ist mir unerklärlich", sagte der Chemnitzer Trainer nach dem Spiel.

Vor der Auswärtsreise nach Cottbus lag Tiffert viel daran, "die Jungs aufzubauen", um mit der Heimniederlage abzuschließen. Er wünsche sich für den kommenden Spieltag weniger Ballverluste im Angriffsspiel. Wichtiger sei aber "dass die Köpfe oben sind". Einsatzbereitschaft und "kämpferische Tugenden" habe er als Reaktion gegen Greifswald gespürt. "Daran gilt es anzuknüpfen", so der CFC-Trainer.

Stephan Mensah sorgte gegen Greifswald für viele torgefährliche Aktionen,

Altbekannte Gesichter

Mit Tim Campulka und Dominik Pelivan verließen den Chemnitzer FC im Sommer gleich zwei Spieler in Richtung Lausitz. "Das ist eine Mannschaft, die vor Erfahrung strotzt", meinte Tiffert. Besonders stellte er die Anpassungsfähigkeit des amtierenden Meister heraus. Weiter weiß er um die "treffsicheren Stürmer" und die "spielerische Klasse", die es seiner Mannschaft in der Defensive schwermachen werde. "Da müssen wir einfach dagegenhalten. Das ist das Wichtigste", so Tiffert.

Der Ex-Chemnitzer Tim Campulka feiert nach dem Sieg gegen Hansa II auf dem Rücken von Tim Heike.

Weiter personelle Engpässe

Der Chemnitzer FC muss weiterhin Ausfälle kompensieren. Besonders in der Defensive fällt die dünne Besetzung des Kaders auf. Chris Löwe, Jan Koch, Robert Zickert, Stefan Pribanovic, Robert Berger, Leon Ampadu, Dejan Bozic und Max Roscher stehen Tiffert momentan nicht zur Verfügung. So rückte Niclas Erlbeck als defensiver Mittelfeldspieler gegen Greifswald in die Viererkette. "Von den wenigen Möglichkeiten, die wir aktuell haben, ist das eine", kündigte Tiffert an.

Cottbus kommt in Fahrt

Auch für den amtierenden Meister verlief der Saisonstart nicht optimal. Nach einer Niederlage bei Viktoria Berlin und einem Unentschieden gegen Erfurt, feierten die Lausitzer gegen Hansa Rostock II erst am dritten Spieltag den ersten Saisonerfolg. Nach einem 0:2-Rückstand drehte das Team von "Pele" Wollitz die Partie im Ostseestadion. Besonders zeichnete sich Tim Heike aus. Einen sehenswerten Freistoß verwandelte er direkt und schnürte so einen Doppelpack. Die Moral der Cottbuser in Hälfte zwei wurde belohnt.

twe