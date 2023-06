Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC: Hildebrand wird neuer Geschäftsführer - Sponsorenverhandlungen laufen positiv Stand: 30.06.2023 12:13 Uhr

Nach den Skandalen und dem Rücktritt des Vorstandes blickt der Chemnitzer FC wieder optimistischer in die Zukunft. Am Donnerstag (29.06.2023) wurde GmbH-Gesellschafter und Aufsichtsratsmitglied Uwe Hildebrand zum neuen Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH ernannt, sein Vorgänger Marc Arnold abberufen.

Von Peer Vorderwülbecke

In den letzten Wochen jagte eine Krisensitzung die andere, mittlerweile scheint der Verein wieder auf Kurs. "Der Bug hebt sich langsam wieder", sagte einer der CFC-Investoren dem MDR. "Wir hatten zwei Alternativen", formuliert es Neu-Geschäftsführer Hildebrand: "Zumachen oder nochmal einen neuen Anlauf nehmen."

Hildebrand: "Wir müssen handlungsfähig sein"

Mit Hildebrand, der als Jugendlicher selbst beim CFC gekickt hat, ist ein Mann in der Verantwortung, dem der Verein am Herzen liegt. Gedrängt hat er sich nicht in das Amt. Aber zwei Wunschkandidaten hatten in den letzten Tagen abgesagt. "Wir müssen handlungsfähig sein", beschreibt Hildebrand seine Motivation pragmatisch.

Wir müssen sparen, wo wir können Uwe Hildebrand | Geschäftsführer Chemnitzer FC

Jetzt können Verträge von Neuzugängen unterschrieben werden. Ein halbes Dutzend Akteure sind bereits im Probetraining beim CFC. Teure Neuverpflichtungen wird es aber nicht geben. "Wir müssen sparen, wo wir können", gibt der neue Geschäftsführer die Richtung vor. Er selbst wird sein Amt ehrenamtlich ausüben.

Finanzielle Situation bleibt angespannt

Finanziell ist der Verein lange noch nicht über den Berg. Ob es tatsächlich beim Minus von 600.000 Euro bleibt, ist immer noch unklar. Klar ist dagegen, dass Beiträge der Berufsgenossenschaft im niedrigen sechsstelligen Bereich nur gestundet worden sind. Außerdem müssen im Herbst auch Corona-Darlehen getilgt werden.

Und es ist noch nicht klar, wie man sich mit Ex-Geschäftsführer Marc Arnold einigt. Der hatte ja erst im Frühjahr einen lukrativen Vertrag über zwei Jahre erhalten. Es geht also auch hier um einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die juristische Auseinandersetzung beginnt gerade erst.

Nach der Aufdeckung der Misswirtschaft beim Chemnitzer FC waren Sportdirektor Marc Arnold und die Vorstandsvorsitzende Romy Polster zurückgetreten.

Trotzdem gibt es finanziell Licht am Ende des Tunnels. CFC-Gesellschafter Jürgen Thomas will zwei neue Anteile für rund 200.000 erwerben. Verhandlungen mit zwei bis drei weiteren Interessenten laufen. Auch gibt es aussichtsreiche Verhandlungen mit einem neuen Brust- und Rückensponsor. Möglicherweise könnte es im Lauf der kommenden Woche schon Abschlüsse geben.

"Wir sind in einer schwierigen finanziellen Situation", gibt Hildebrand trotzdem offen zu. "Die können wir nur lösen, wenn wir neue Sponsoren gewinnen, die sich für den CFC begeistern." Auch viele der bestehenden Gesellschafter wollen frisches Geld investieren.

Keine Doppelfunktionen mehr beim CFC

Aber der Verein muss nicht nur finanziell neu aufgestellt werden. "Wir müssen hier ordentliche Strukturen schaffen", sagt der 52-Jährige. Er selbst geht mit gutem Beispiel voran und hat sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt, bevor er die Position des Geschäftsführers angenommen hat. Doppelfunktionen soll es in Zukunft beim CFC nicht mehr geben. "Wir brauchen einen unabhängigen Aufsichtsrat und einen unabhängigen Vorstand", betont Hildebrand.

Ein neuer Vorstand steht bereits in den Startlöchern. Vier bis fünf Personen soll er umfassen, schon im Lauf der kommenden Woche soll er vom Aufsichtsrat bestellt werden. Der Neustart beim CFC ist offensichtlich in vollem Gange.