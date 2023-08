Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig will im AKS gegen pfiffige Rostocker punkten Stand: 18.08.2023 14:45 Uhr

Neben einer Spur Frust nimmt Chemie Leipzig trotz der 2:4-Niederlage in Erfurt viel Kampfgeist und Selbstvertrauen mit in den kommenden Spieltag. Gegen Hansa Rostock II will sich das Jagatic-Team am Samstag vor heimischer Kulisse erneut belohnen.

Dass das Flutlichtspektakel im Steigerwald-Stadion "absolut geiler Fußball" war, wusste auch Chemie-Trainer Miroslav Jagatic nach dem Spiel. Beide Teams bewiesen am Mittwochabend neben Zweikampfstärke auch großes Engagement und viel Spielfreude. Nichtsdestotrotz gingen die Leutzscher am Ende leer aus. Die nächste Möglichkeit zu punkten steht bereits am Samstag an. Dann gastiert Hansa Rostock II im Alfred-Kunze-Sportpark (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf "sport-im-osten.de").

Die U23 der Rostocker sorgte bereits für einige Überraschungen in der noch jungen Regionalliga-Saison. "Es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel", meint Miroslav Jagatic im Gespräch mit "Sport im Osten". Die Fünferkette der Rostocker sorge für eine solide Defensive, die es den Chemikern schwermachen könnte. Zudem stelle sich der Chemie-Trainer auf viele schnelle Umschaltaktionen ein. "Ich vertraue jedoch auf mein Team und die Qualität meiner Mannschaft", so Jagatic weiter. Nach drei Spieltagen stehen drei Zähler auf dem Punktekonto der Leutzscher. Mit den Fans im Rücken will sich Chemie laut Jagatic "erneut belohnen".

Drei Mal die identische Startelf

Jagatic setzte in der Regionalliga bisher besonders auf Konstanz. Drei Mal in Folge lief für die Chemiker die identische Startelf auf. Neuzugänge und jüngere Spieler bekamen bislang wenig Einsatzzeit. Das läge vor allem an dem Wunsch "das Grundgerüst nicht zu verändern", so Jagatic. Er schließe jedoch nicht aus, dass auch Jüngere in der Lage seien, sich im Laufe der Saison in die Mannschaft zu spielen und so "das Grundgerüst zu erweitern".

Kader noch nicht vollständig

Personell kann Jagatic noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Thilo Gildenberg ist zwar zurück im Mannschaftstraining, wird jedoch nicht einsatzfähig sein. Janik Mäder befindet sich nach seiner Knöchelverletzung im Aufbautraining. Rückkehrer Marcel Hilßner sei auf einem guten Weg, aber "noch nicht bei 100%", so der Chemie-Trainer.

Hansa II – Angekommen in der Regionalliga

Die U23-Mannschaft der Rostocker sorgt in der Regionalliga für viel Torgefahr (acht Tore aus drei Spielen). Am Mittwochabend geriet Energie Cottbus gegen den Oberliga-Aufsteiger bereits nach zwölf Minuten in einen 0:2-Rückstand. Gedankenschnell sorgte unter anderem Sebastien Thill mit seinem Treffer aus 50 Metern für eine kurze Cottbuser Schockstarre.

Sebastien Thill bringt Hansa Rostock II mit seinem Treffer aus 50 Metern gegen Energie Cottbus in Führung.

Auch wenn sich die Elf von Kevin Rodewald schlussendlich 2:3 geschlagen geben musste, trat seine Mannschaft mutig und mit breiter Brust auf. Zuvor feierte die Hansa-Reserve bereits ein 6:1-Kantersieg gegen den Chemnitzer FC.

twe