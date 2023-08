Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig lässt gegen Hansa Rostock II nichts anbrennen Stand: 19.08.2023 16:01 Uhr

Vor heimischer Kulisse hat Chemie Leipzig gegen Hansa Rostock II den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Mutige und offensive Leutzscher sorgten von Beginn an für Torgefahr. Eine Standard- und eine Einzelaktion stellten die Pausenführung her. Souverän kontrollierte das anschließend defensivere Jagatic-Team die Begegnung. Harmlose Rostocker konnten am 2:0-Endstand nichts mehr rütteln.

Nach zuletzt drei Spielen in Folge startete Chemie Leipzig erstmals in dieser Saison mit einer Änderung in der Startelf. Manuel Wajer rückte für Lukas Surek ins Team, der im Kader fehlte. Auch die Hansa-Reserve begann mit einer Änderung. Trainer Kevin Rodewald ließ Marcel Kohn von Beginn an ran.

Chemie Leipzig begann mutig, lief hoch an und riskierte viel. Die ersten Annäherungsversuche starteten jedoch die Rostocker. Zweimal konnte Benjamin Bellot die Angriffe entschärfen (5./7.). Ab dann übernahmen die Chemiker die Spielkontrolle. Ein direkt getretener Freistoß von Alexander Bury sorgte für die Führung der Leutzscher (18.). Aus 19 Metern traf Bury unhaltbar ins linke Eck, die Rostocker Mauer leistete Schützenhilfe.

Jäpel mit starker Einzelaktion

Mehrere hohe Bälle der Rostocker prüften danach die Leutzscher Verteidigung. Hellwach ließ diese der Hansa-U23 jedoch keine Chancen. Häufig gelangen Chemie schnelle Umschaltaktionen, die den schnellen Timo Mauer in Szene setzen. Florian Kirstein verpasste einmal knapp (33.). In der 40. Minute glänzte Jäpel dann mit einer Einzelaktion. Am Sechzehner setzte er sich mit dem Rücken zum Tor clever durch, drehte sich und hämmerte das Leder aus fünf Metern unter die Latte - keine Chance für Hagemoser im Hansa-Tor.

Leipziger Defensive lässt nach der Pause nichts zu

Nach Wiederanpfiff stellten sich die Leipziger defensiver auf. Das Spieltempo verlangsamte sich. Immer wieder startete die U23 der Rostocker Offensivaktionen, kompakte Chemiker verteidigten souverän. Besonders Bury behauptete im Mittelfeld immer wieder den Ball. Er nahm es zwischenzeitlich mit drei Rostockern auf. In einer Doppelchance sorgten erneut die Sachsen für Torgefahr. Kirstein erlief einen Freistoß aus 30 Metern am rechten Pfosten und legte quer auf Bury. Der wurde allerdings beim Schuss gestört. Im Anschluss fasste sich Brügmann aus der Ferne ein Herz und zog ab - Hagemoser konnte noch zur Ecke klären. Dennoch trug Chemie die Führung mit Bravour über die Zeit.

Zweiter Heimsieg in Folge

Damit sichert sich die Jagatic-Elf den zweiten Heimsieg in Folge, auch dank einer kompakten Defensive in Hälfte zwei. Harmlose Rostocker konnten der souveränen Leistung der Leutzscher wenig entgegensetzen. Am Samstag (26. August) sind die Chemiker gegen Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft gefordert. Hansa Rostock II empfängt am Sonntag den Berliner AK.

